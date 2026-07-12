„Conor hat Conor besiegt“: Machatschew äußert sich scharf zu McGregors Rückkehr

Der amtierende UFC-Leichtgewichtschampion Islam Machatschew reagierte kurz, aber sehr scharf auf Conors McGregors ersten Kampf nach einer fünfjährigen Pause.

Der irische Kämpfer kehrte im Hauptkampf von UFC 329 gegen Max Holloway in das Octagon zurück, verlor jedoch in der ersten Runde.

Machatschew kommentierte mit einem Satz

Nach dem Kampf postete Islam Machatschew auf seinem X-Account folgenden Beitrag:

„Conor hat Conor besiegt. Glückwunsch, Max.“

Mit dieser Aussage deutete Machatschew an, dass McGregors Niederlage auf seine eigenen Fehler und seinen Zustand zurückzuführen war.

McGregors Rückkehr verlief erfolglos

Conor McGregor stand zuletzt 2021 im Octagon. Bei UFC 329 bestritt er nach langer Pause einen Rückkampf gegen Max Holloway.

Der Kampf endete jedoch bereits in der ersten Runde. McGregor rutschte in den ersten Sekunden aus, verletzte sich am Bein und konnte den Kampf nicht fortsetzen.

Holloway gelingt die Revanche

McGregor und Holloway trafen erstmals 2013 aufeinander. Damals gewann der Ire durch eine Entscheidung der Punktrichter.

Diesmal dominierte der US-Amerikaner in der ersten Runde und schaffte nach 13 Jahren die Revanche.

Die Beziehung zwischen Machatschew und McGregor

Zwischen Islam Machatschew und Conor McGregor herrscht seit langem eine angespannte Beziehung. Aufgrund von McGregors Rivalität mit Chabib Nurmagomedow dauern die Streitigkeiten zwischen beiden Seiten seit Jahren an.

Daher verbreitete sich Machatschews kurzer Beitrag schnell in den sozialen Medien und sorgte für hitzige Diskussionen unter den Fans.

Die große Frage ist nun: Wird McGregor nach dieser Niederlage erneut in das Octagon zurückkehren und seine Karriere fortsetzen?