Ўзбекистонга энг кўп парфюмерия қайси мамлакатдан келмоқда?
2026 йилнинг январ–апрел ойлари давомида Ўзбекистонга хориждан 1,3 миллион АҚШ долларлик атир-упа ва парфюмерия маҳсулотлари импорт қилинди. Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, бу кўрсаткич ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 13,8 фоизга ошган.
Ҳисоботга кўра, ушбу даврда Ўзбекистонга энг кўп парфюмерия маҳсулотларини Туркия етказиб берган. Туркиядан импорт қилинган маҳсулотлар қиймати 417 минг АҚШ долларини ташкил этган.
Импорт ҳажми бўйича кейинги ўринларни Россия (245,6 минг доллар) ва Франция (235,2 минг доллар) эгаллаган. Шунингдек, Чехиядан 197,1 минг долларлик, Беларусдан эса 41,1 минг долларлик атир-упа ва парфюмерия маҳсулотлари олиб кирилган.
Бундан ташқари, бошқа давлатлар ҳиссасига жами 203,1 минг АҚШ долларлик парфюмерия маҳсулотлари тўғри келган.
Келтирилган рақамлар Ўзбекистонда атир-упа ва парфюмерия маҳсулотларига бўлган талаб ортиб бораётганини, импорт бозорида эса Туркия етакчиликни сақлаб қолаётганини кўрсатмоқда.
…