Ўзбекистонга энг кўп парфюмерия қайси мамлакатдан келмоқда?

·19·Иқтисодиёт
Ўзбекистонга энг кўп парфюмерия қайси мамлакатдан келмоқда?

2026 йилнинг январ–апрел ойлари давомида Ўзбекистонга хориждан 1,3 миллион АҚШ долларлик атир-упа ва парфюмерия маҳсулотлари импорт қилинди. Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, бу кўрсаткич ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 13,8 фоизга ошган.

Ҳисоботга кўра, ушбу даврда Ўзбекистонга энг кўп парфюмерия маҳсулотларини Туркия етказиб берган. Туркиядан импорт қилинган маҳсулотлар қиймати 417 минг АҚШ долларини ташкил этган.

Импорт ҳажми бўйича кейинги ўринларни Россия (245,6 минг доллар) ва Франция (235,2 минг доллар) эгаллаган. Шунингдек, Чехиядан 197,1 минг долларлик, Беларусдан эса 41,1 минг долларлик атир-упа ва парфюмерия маҳсулотлари олиб кирилган.

Бундан ташқари, бошқа давлатлар ҳиссасига жами 203,1 минг АҚШ долларлик парфюмерия маҳсулотлари тўғри келган.

Келтирилган рақамлар Ўзбекистонда атир-упа ва парфюмерия маҳсулотларига бўлган талаб ортиб бораётганини, импорт бозорида эса Туркия етакчиликни сақлаб қолаётганини кўрсатмоқда.

ЎзбекистонТуркияРоссияФранцияЧехия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда тилла ва қимматбаҳо тошлар назорати кучайтириладиЎзбекистонда тилла ва қимматбаҳо тошлар назорати кучайтириладиБугун, 16:21Ўзбекистоннинг энг йирик ТОП-10 савдо ҳамкорлари маълум бўлдиЎзбекистоннинг энг йирик ТОП-10 савдо ҳамкорлари маълум бўлдиБугун, 10:34Ўзбекистонда озиқ-овқат ишлаб чиқариш ҳажми ошдиЎзбекистонда озиқ-овқат ишлаб чиқариш ҳажми ошдиБугун, 09:1113 июль учун валюта курслари эълон қилинди13 июль учун валюта курслари эълон қилинди10.07, 16:15Ўзбекистонга кондиционер олиб кириш 11,5 фоизга кўпайдиЎзбекистонга кондиционер олиб кириш 11,5 фоизга кўпайди10.07, 12:20Жаҳон банки Ўзбекистонга миллиардлаб доллар олиб келувчи 3 та соҳани маълум қилдиЖаҳон банки Ўзбекистонга миллиардлаб доллар олиб келувчи 3 та соҳани маълум қилди10.07, 11:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
7 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда
7 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда
29 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
29 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
29 июн учун валюта курслари эълон қилинди
29 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда иш ҳақи, пенсия ва нафақалар 7 фоизга оширилади
Ўзбекистонда иш ҳақи, пенсия ва нафақалар 7 фоизга оширилади
26 июн учун валюта курслари эълон қилинди
26 июн учун валюта курслари эълон қилинди
23 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
23 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
8 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда