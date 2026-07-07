Ҳиндистонлик севишганлар Россиялик руферларнинг хавфли ҳаракатини такрорлашга уринди (видео)

·0·Дунё
Ҳиндистонлик севишганлар Россиялик руферларнинг хавфли ҳаракатини такрорлашга уринди (видео)

Ҳиндистондаги қишлоқлардан бирида севишганлар ижтимоий тармоқ учун романтик ролик тайёрлаш мақсадида юқори кучланишли электр узатиш минорасига чиққан.

Маълум бўлишича, улар Россиялик руферлар Анжела Николау ва Иван Биркуснинг Нью-Йоркдаги чиқишини такрорлашга уринган.

Ёшлар қишлоқдаги энг баланд иншоот тепасига кўтарилганидан кейин маҳаллий аҳоли хавфдан хавотирланиб, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга мурожаат қилган. Полиция ва масъул ходимлар уларни хавфсиз ҳолда пастга туширган.

Мутахассислар электр узатиш линиялари яқинида ҳатто симларга тегмасдан туриб ҳам кучли ток зарбаси олиш мумкинлигини таъкидламоқда. Баландликдаги нотўғри ҳаракат эса қулаш хавфини янада оширади.

Аввалроқ, 1 июль куни Анжела Николау ва Иван Биркус "Empire State Building" биносининг юқори қисмида никоҳ таклифи саҳнасини уюштирган эди.

Улар воқеадан сўнг ушланган ва саккизта айблов эълон қилинган. Иш бўйича суд жараёни 24 август куни ўтказилиши кутилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Колумбияда ғалати ҳид сигир ўғриларини фош қилдиКолумбияда ғалати ҳид сигир ўғриларини фош қилдиБугун, 15:3296 ёшли буви шовқинли зиёфатлари билан машҳур бўлди96 ёшли буви шовқинли зиёфатлари билан машҳур бўлдиБугун, 15:27Роналду учун тикилган чопон нега ўзига эмас, ўғлига берилди?Роналду учун тикилган чопон нега ўзига эмас, ўғлига берилди?Бугун, 12:08АҚШ доллари 241 ёшга тўлди: у қандай қилиб жаҳон валютасига айланди?АҚШ доллари 241 ёшга тўлди: у қандай қилиб жаҳон валютасига айланди?Бугун, 11:39Сохта “Серкан Болат”га ишонган аёл 460 миллион сўмидан айрилдиСохта “Серкан Болат”га ишонган аёл 460 миллион сўмидан айрилдиБугун, 03:14Исроил қамоқхонасидаги маҳбус сурати шов-шувга сабаб бўлдиИсроил қамоқхонасидаги маҳбус сурати шов-шувга сабаб бўлдиБугун, 01:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди