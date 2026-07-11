Европа Иттифоқи шахсий ёзишмаларни сканерлаш бўйича қонун лойиҳасини кўриб чиқмоқда

·0·Техно
Европа Иттифоқи шахсий ёзишмаларни сканерлаш бўйича қонун лойиҳасини кўриб чиқмоқда

Европарламент технологик компанияларга фойдаланувчиларнинг шахсий хабарларини сканерлаш имконини берувчи вақтинчалик қонун лойиҳасини қабул қилиш йўлида навбатдаги қадамни ташлади. Ушбу ташаббусдан кўзланган асосий мақсад — интернет тармоғида болаларга нисбатан жинсий зўравонлик акс этган материалларни аниқлаш ва уларнинг тарқалишига чек қўйишдир. Бироқ, мазкур ҳужжат рақамли махфийлик ва инсон ҳуқуқлари ҳимоячилари ўртасида жиддий баҳсларга сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирда амалда бўлган ҳуқуқий бўшлиқ туфайли онлайн платформалар фойдаланувчи файлларини кўнгилли равишда текширишда қатор чекловларга дуч келмоқда. Янги қонун лойиҳаси ушбу бўшлиқни вақтинча ёпиши кутилмоқда. Депутатлар ташаббусни кейинги кўриб чиқиш учун Европа Иттифоқи Кенгашига ўтказишни қўллаб-қувватладилар. Шунга қарамай, ҳужжатнинг якуний таҳрири бўйича қарашлар турлича бўлиб қолмоқда.

Махфийлик ва хавфсизлик ўртасидаги мувозанат

Муҳокамаларнинг марказида учдан-учга шифрлаш (энд-то-энд энкрйптион) тизимига эга сервислар масаласи турибди. Агар ҳозирги тузатишлар сақланиб қолса, Signal каби мессенжерлар фойдаланувчиларнинг шахсий ёзишмаларини мажбурий сканерлашдан озод этилиши мумкин. Бу эса махфийлик тарафдорлари учун муҳим ғалаба сифатида кўрилмоқда, аммо хавфсизлик идоралари бундай истисноларни жиноятчиларга имконият яратиш деб баҳоламоқда.

Қонун лойиҳасини бутунлай рад этиш учун 361 та овоз зарур эди, аммо бундай миқдордаги қаршилик йиғилмади. Натижада ҳужжат қонунчилик жараёнининг кейинги босқичига ўтди. Лойиҳа тарафдорлари вояга етмаганларнинг рақамли хавфсизлигини устувор вазифа деб билсалар, танқидчилар бу тизим келажакда оммавий назорат механизмига айланиб кетишидан хавотирда эканликларини билдиришмоқда.

Павел Дуровнинг кескин муносабати

Telegram асосчиси Павел Дуров ушбу ташаббусни кескин танқид қилиб чиқди. У ўзининг Х ижтимоий тармоғидаги саҳифасида Европа Иттифоқининг бу ҳаракатларини очиқчасига қоралади. ixbt.com маълумотига кўра, Дуров бундай усулларни демократик давлатларга хос эмас деб ҳисоблайди.

"Бундай ҳийлалар илгари 'банан республикалари' учун хос эди, энди эса Европа Иттифоқи томонидан кузатув ҳақидаги қонунларни қабул қилиш учун ишлатилмоқда", — деб ёзади Telegram раҳбари. Унинг фикрича, болалар хавфсизлиги ниқоби остида шахсий ҳаёт дахлсизлигига тажовуз қилувчи воситалар жорий этилмоқда.

Эндиликда қонун лойиҳаси Европа Иттифоқи Кенгаши томонидан кўриб чиқилади. Агар аъзо давлатлар шифрланган сервисларни истисно қилиш ҳақидаги бандни қўллаб-қувватласа, ҳужжат кейинги босқичга ўтади. Акс ҳолда, Европа институтлари ўртасида узоқ давом этадиган ва мураккаб музокаралар жараёни бошланиши мумкин, бу эса қонун қабул қилинишини сезиларли даражада кечиктиради.

Европа ИттифоқиTelegramПавел ДуровМахфийликҚонунчилик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple компанияси OpenAI устидан судга шикоят қилди: Саноат жосуслиги ва махфий маълумотларApple компанияси OpenAI устидан судга шикоят қилди: Саноат жосуслиги ва махфий маълумотларБугун, 01:54Коинотдаги маълумотлар марказлари: Экологлар орбитал лойиҳаларни тўхтатишни талаб қилмоқдаКоинотдаги маълумотлар марказлари: Экологлар орбитал лойиҳаларни тўхтатишни талаб қилмоқдаБугун, 00:50Тунги қуёш: АҚШ олимлар эътирозига қарамай фазовий кўзгу лойиҳасини маъқулладиТунги қуёш: АҚШ олимлар эътирозига қарамай фазовий кўзгу лойиҳасини маъқулладиБугун, 00:22AMD янги Zen 6 архитектурасини тақдим этади: Сервер процессорларида инқилобий ўзгаришAMD янги Zen 6 архитектурасини тақдим этади: Сервер процессорларида инқилобий ўзгаришКеча, 23:51Hugging Face раҳбари: Компаниялар сунъий интеллектни ижарага олишдан воз кечмоқдаHugging Face раҳбари: Компаниялар сунъий интеллектни ижарага олишдан воз кечмоқдаКеча, 23:26Хитойда 5730 йил хизмат қиладиган янги авлод ядровий батареяси яратилдиХитойда 5730 йил хизмат қиладиган янги авлод ядровий батареяси яратилдиКеча, 23:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги