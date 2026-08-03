Der weltweit nicht anerkannte neue Staat: Die Freie Republik Verdis

Heute sind fast alle Gebiete der Welt kartografiert und stehen unter der Kontrolle bestimmter Staaten. Deshalb scheint es in der modernen Zeit nahezu unmöglich, einen neuen Staat zu gründen. Doch an der Donau an der Grenze zwischen Kroatien und Serbien gibt es ein ungewöhnliches Projekt, das das Gegenteil behauptet.

Gemeint ist die Freie Republik Verdis, die in einem der umstrittenen Gebiete zwischen den beiden Staaten gegründet wurde. Aufgrund der Grenzstreitigkeiten zwischen Kroatien und Serbien hat dieses Gebiet einen komplizierten Status.

Das Projekt wurde 2019 von Daniel Jackson gegründet, der damals noch minderjährig war. Jackson und seine Unterstützer wollten Verdis nicht bloß als Internetwitz bestehen lassen und begannen, eigene Staatssymbole zu entwickeln.

Im Rahmen des Projekts wurden eine Flagge, eine Hymne, eine Verfassung und weitere staatliche Attribute entwickelt. Außerdem versucht Verdis weiterhin, sich als unabhängiger Staat zu präsentieren.

Die Freie Republik Verdis wurde bisher jedoch weder von der UNO noch von irgendeinem Staat der Welt offiziell anerkannt. Daher wird sie international nicht als unabhängiger Staat anerkannt.

Trotzdem bleibt das Verdis-Projekt ein interessantes Beispiel dafür, wie ungewöhnlich die Idee der Gründung eines „neuen Staates“ in der modernen Welt werden kann.