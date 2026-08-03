Der weltweit nicht anerkannte neue Staat: Die Freie Republik Verdis

·16.8K·Welt
Der weltweit nicht anerkannte neue Staat: Die Freie Republik Verdis

Heute sind fast alle Gebiete der Welt kartografiert und stehen unter der Kontrolle bestimmter Staaten. Deshalb scheint es in der modernen Zeit nahezu unmöglich, einen neuen Staat zu gründen. Doch an der Donau an der Grenze zwischen Kroatien und Serbien gibt es ein ungewöhnliches Projekt, das das Gegenteil behauptet.

Gemeint ist die Freie Republik Verdis, die in einem der umstrittenen Gebiete zwischen den beiden Staaten gegründet wurde. Aufgrund der Grenzstreitigkeiten zwischen Kroatien und Serbien hat dieses Gebiet einen komplizierten Status.

Das Projekt wurde 2019 von Daniel Jackson gegründet, der damals noch minderjährig war. Jackson und seine Unterstützer wollten Verdis nicht bloß als Internetwitz bestehen lassen und begannen, eigene Staatssymbole zu entwickeln.

Im Rahmen des Projekts wurden eine Flagge, eine Hymne, eine Verfassung und weitere staatliche Attribute entwickelt. Außerdem versucht Verdis weiterhin, sich als unabhängiger Staat zu präsentieren.

Die Freie Republik Verdis wurde bisher jedoch weder von der UNO noch von irgendeinem Staat der Welt offiziell anerkannt. Daher wird sie international nicht als unabhängiger Staat anerkannt.

Trotzdem bleibt das Verdis-Projekt ein interessantes Beispiel dafür, wie ungewöhnlich die Idee der Gründung eines „neuen Staates“ in der modernen Welt werden kann.

VerdisKroatienSerbienDonauDaniel Jackson
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Mädchen überlebt Sturz aus dem 18. Stock wie durch ein WunderMädchen überlebt Sturz aus dem 18. Stock wie durch ein WunderHeute, 17:10Wissenschaftler schlagen Halbierung der Erdbevölkerung vorWissenschaftler schlagen Halbierung der Erdbevölkerung vorHeute, 16:02Unerwartetes Auftauchen eines gefährlichen Tigerhais in neuem Gebiet verblüfft ForscherUnerwartetes Auftauchen eines gefährlichen Tigerhais in neuem Gebiet verblüfft ForscherHeute, 13:59Schokolade und Lebensfreude: Die 106-jährige Edith Hill verrät ihr Geheimnis für ein langes LebenSchokolade und Lebensfreude: Die 106-jährige Edith Hill verrät ihr Geheimnis für ein langes LebenHeute, 13:50SpaceX-Rakete soll heute auf dem Mond einschlagen: Was wird passieren?SpaceX-Rakete soll heute auf dem Mond einschlagen: Was wird passieren?Heute, 13:40Cristiano Ronaldos Foto mit seinen Luxusautos zieht alle Blicke auf sichCristiano Ronaldos Foto mit seinen Luxusautos zieht alle Blicke auf sichHeute, 13:30
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Gästeliste für Ronaldos und Georginas Hochzeit sorgt für Aufsehen
Gästeliste für Ronaldos und Georginas Hochzeit sorgt für Aufsehen
Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich
Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Das schönste Wort der Welt wurde bekannt gegeben
Das schönste Wort der Welt wurde bekannt gegeben
Drohne filmt zum ersten Mal vollständige Geburt eines Wals
Drohne filmt zum ersten Mal vollständige Geburt eines Wals
Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert
Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert
Kreatur mit intakter Beute im Magen an den Strand gespült
Kreatur mit intakter Beute im Magen an den Strand gespült
Lamine Yamals Foto mit Geldbündeln nach dem Finale sorgt für Diskussionen im Netz
Lamine Yamals Foto mit Geldbündeln nach dem Finale sorgt für Diskussionen im Netz