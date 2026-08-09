Aus dem Krieg geretteter Löwe kämpft gegen schwere Krankheit

·23·Welt
Aus dem Krieg geretteter Löwe kämpft gegen schwere Krankheit

Ein Löwe namens Taras, der während des Krieges in der Ukraine gerettet und in die USA gebracht wurde, kämpft nun gegen eine seltene und lebensbedrohliche Krankheit. Dies wurde am 8. August berichtet.

Taras wurde aus der Ukraine gebracht, als er erst vier Monate alt war. Seine beiden Schwestern Lesya und Stefaniya wurden ebenfalls gerettet. Es stellte sich heraus, dass die drei Löwenbabys während des Krieges in der Ukraine verlassen an einem Bahnhof in Odessa gefunden wurden. Sie standen im Zusammenhang mit dem illegalen Handel exotischer Tiere und waren in sehr jungem Alter von ihrer Mutter getrennt worden.

Ein Löwe mit sichtbarem Gesicht liegt auf einer mit Stroh bedeckten Fläche.

Im Jahr 2022 wurden Taras und seine Schwestern in das The Wildcat Sanctuary im US-Bundesstaat Minnesota gebracht. Sie legten die fast 7.000 Meilen lange Strecke von der Ukraine in die USA zurück.

Taras gewöhnte sich zunächst gut an das Schutzgebiet. Im Mai 2026 veränderte sich jedoch sein Zustand, und er wurde lethargisch. Untersuchungen ergaben, dass der Löwe an Blastomykose litt — einer seltenen Pilzinfektion, die schwer verlaufen kann. Die Krankheit betraf hauptsächlich seine Lunge.

Daraufhin wurde für Taras eine intensive Behandlung eingeleitet. Er erhielt intravenös Antimykotika, anschließend wurde die Behandlung mit oral einzunehmenden Medikamenten fortgesetzt. Zwar zeigt sich sein Zustand derzeit positiv, doch die Fachleute beurteilen die Prognose weiterhin vorsichtig.

Ein männlicher Löwe und eine Löwin liegen nebeneinander auf einem Felsen.

Auch das Wiedersehen von Taras mit seinen Schwestern war ein bewegender Moment. Während der Einnahme seiner Medikamente muss er jedoch vorübergehend von ihnen getrennt werden — wenn die Löwen gemeinsam fressen, könnten die anderen das für Taras bestimmte Futter mit den Medikamenten auffressen.

UkraineVereinigte StaatenOdessaMinnesotaThe Wildcat Sanctuary
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Joe Bidens Zustand ist ernst: Sein Sohn enthüllt DetailsJoe Bidens Zustand ist ernst: Sein Sohn enthüllt DetailsHeute, 13:22Muhammad Salah erhält ungewöhnliches Geschenk aus der TürkeiMuhammad Salah erhält ungewöhnliches Geschenk aus der TürkeiHeute, 13:07Patriot-Raketen und Trumps Bedingung: Details des neuen Abkommens mit der UkrainePatriot-Raketen und Trumps Bedingung: Details des neuen Abkommens mit der UkraineHeute, 13:00Neue NATO: Türkei, Pakistan und Saudi-Arabien unterzeichnen den „Mekka-Verteidigungspakt“Neue NATO: Türkei, Pakistan und Saudi-Arabien unterzeichnen den „Mekka-Verteidigungspakt“Heute, 12:55Vom Tode gerettete Schildkröte kehrt in ihre Heimat zurückVom Tode gerettete Schildkröte kehrt in ihre Heimat zurückHeute, 12:46Passagier versucht, die Notausgangstür im Flugzeug zu öffnenPassagier versucht, die Notausgangstür im Flugzeug zu öffnenHeute, 12:46
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Gästeliste für Ronaldos und Georginas Hochzeit sorgt für Aufsehen
Gästeliste für Ronaldos und Georginas Hochzeit sorgt für Aufsehen
Unerwartete Mahr-Forderung einer kasachischen Braut verblüfft alle
Unerwartete Mahr-Forderung einer kasachischen Braut verblüfft alle
Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich
Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Das schönste Wort der Welt wurde bekannt gegeben
Das schönste Wort der Welt wurde bekannt gegeben
Kreatur mit intakter Beute im Magen an den Strand gespült
Kreatur mit intakter Beute im Magen an den Strand gespült
Drohne filmt zum ersten Mal vollständige Geburt eines Wals
Drohne filmt zum ersten Mal vollständige Geburt eines Wals
Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert
Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert