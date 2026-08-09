Muhammad Salah erhält ungewöhnliches Geschenk aus der Türkei

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Muhammad Salah erhält ungewöhnliches Geschenk aus der Türkei

ägyptische Fußballstar Muhammad Salahs Wechsel zum türkischen «Trabzonspor» hat eine weitere interessante Entwicklung ausgelöst. Dem Fußballer wurde ein Grundstück in der Provinz Trabzon als Geschenk angeboten. Türkische und internationale Medien berichteten darüber.

Das ungewöhnliche Geschenk wurde Berichten zufolge von Hüseyin Avni Coşkun Çebi, dem Bürgermeister des Bezirks Araklı, vorgeschlagen. Bei einem Treffen mit Salah sprach er über die natürlichen Bedingungen in Trabzon und künftige Klimarisiken und bot dem Fußballer «ein schönes Grundstück» in der Region an.

Der Amtsträger erklärte, dass das Gebiet künftig vergleichsweise weniger unter den Folgen der globalen Erwärmung leiden könnte. Seinen Worten zufolge könnte Trabzon auch in Zukunft zu den lebenswertesten Regionen gehören, während Probleme bei der Wasserversorgung weniger gravierend ausfallen dürften als in einigen anderen Gebieten.

«Das ist ein großartiger Ort für Ihre Kinder und Enkelkinder. Hier wird es keine Probleme mit der Wasserversorgung geben, und die Region wird vom Klimawandel kaum betroffen sein», sagte Çebi.

Eine Gruppe Männer steht im Freien und unterhält sich.

Es sei daran erinnert, dass Salahs «Trabzonspor»-Transfer in der Türkei mit großem Aufsehen aufgenommen wurde. Der 34-jährige Fußballer verließ Liverpool nach neun Jahren und schloss sich dem türkischen Klub an.

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Charos
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