Passagier versucht, die Notausgangstür im Flugzeug zu öffnen

Ein Passagier auf einem Flug von Malaysia nach Indien versuchte plötzlich, die Notausgangstür zu öffnen. Dabei beschädigte er das innere Fenster der Tür und versuchte mehrmals, sie zu öffnen.

Als Besatzungsmitglieder und andere Passagiere die Situation bemerkten, griffen sie sofort ein und hielten den Mann fest. Anschließend wurde die Lage an Bord unter Kontrolle gebracht und der Flug fortgesetzt.

Nachdem das Flugzeug sicher in Indien gelandet war, nahmen Sicherheitskräfte den Passagier fest. Gegen ihn wird derzeit wegen seines Verhaltens ermittelt.

Der Vorfall löste auch unter den anderen Fluggästen Besorgnis aus. Notausgangstüren sind ausschließlich für den Gebrauch in Notfällen vorgesehen. Der Versuch, sie während des Fluges zu öffnen, kann eine erhebliche Gefahr darstellen.