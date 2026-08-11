In Kasachstan soll einem Kind statt des gebrochenen Beins das gesunde Bein eingegipst worden sein

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In Kasachstan soll einem Kind statt des gebrochenen Beins das gesunde Bein eingegipst worden sein

In den sozialen Medien in Kasachstan ist ein Video aufgetaucht, das zeigen soll, wie einem Kind statt des verletzten Beins das gesunde Bein eingegipst wurde, und sorgt für Diskussionen.

Nach Angaben des Autors, der das Video verbreitet hat, brachten die Eltern das Kind zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus, nachdem es sich ein Bein gebrochen hatte. Später stellte sich jedoch heraus, dass der Gips nicht am gebrochenen, sondern am gesunden Bein angelegt worden war.

Der Vorfall löste unter Nutzern sozialer Medien unterschiedliche Reaktionen aus. Einige kritisierten den Fehler des medizinischen Personals scharf, während andere betonten, man müsse alle Einzelheiten sowie eine offizielle Stellungnahme des Krankenhauses abwarten.

Bislang liegen keine Informationen darüber vor, dass die medizinische Einrichtung oder zuständige Behörden eine offizielle Stellungnahme zu dem Vorfall abgegeben haben.

Kasachstan
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Charos
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