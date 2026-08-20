Hunderte Wale tauchen in Grönland auf, während das Eis schmilzt

Der fortschreitende Verlust des Meereises vor der Ostküste Grönlands ermöglicht es riesigen Walen, in zuvor unzugängliche Gebiete vorzudringen. Zu diesem Schluss kommt eine Studie, die auf Forschungsergebnissen aus mehreren Jahrzehnten beruht. In diesem Zeitraum beobachteten und fotografierten Wissenschaftler Hunderte Exemplare der größten Walarten der Welt.

Die Studie dokumentierte, dass große Meeressäuger wie Buckelwale, Zwergwale und Finnwale in den Sommermonaten in eisfreien Gewässern nahe der grönländischen Küste auf Nahrungssuche gehen.

Tatsächlich kamen diese Meeressäuger in diesem Gebiet historisch nicht vor. Die Eisdecke hinderte sie daran, in küstennahe Gewässer vorzudringen. Doch infolge des Klimawandels steigen die Meerestemperaturen und das Eis schmilzt, sodass sich die Wale an die neuen Bedingungen anzupassen beginnen.

Wissenschaftler bezeichnen dieses Phänomen als saisonalen „Fressboom“ in der Arktis. Experten zufolge ist dies Teil tiefgreifender Veränderungen in der Meeresumwelt Ostgrönlands.

Professor Heide-Jørgensen vom Grönländischen Institut für Naturressourcen sagte gegenüber BBC News, die Veränderungen in der Region gehörten „zu den dramatischsten Veränderungen, die irgendwo in der Subarktis beobachtet werden können“.

Wale ernähren sich von Fischen, die in wärmere Gewässer gezogen sind

Wissenschaftler zufolge zählen steigende Meerestemperaturen und ein größeres Nahrungsangebot zu den Hauptursachen dieser Veränderung. Die Wale könnten sich von Fischen ernähren, die in die zunehmend wärmeren Gewässer Grönlands gezogen sind.

Forscher schätzen, dass die drei Walarten während der sommerlichen Nahrungssaison mindestens 800.000 Tonnen Fisch und Krill fressen könnten.

Die Studie konnte jedoch noch nicht klären, ob diese Veränderung auf einen allgemeinen Anstieg der Walzahlen hindeutet oder darauf zurückzuführen ist, dass die Tiere aus anderen Gebieten eingewandert sind.

Andere von der BBC befragte Experten äußerten die Sorge, dass die Ergebnisse auf einen verstärkten Zustrom von Walen aus Westgrönland hindeuten könnten. Dies ist für Grönland ein sensibles Thema, da dort einige Walarten gejagt werden.

Dennoch betonen die Wissenschaftler, dass die Ergebnisse zeigen, dass diese „opportunistischen“ Wale sich an eine verändernde Umwelt anpassen und möglicherweise sogar von den neuen Bedingungen profitieren.

Einige arktische Tiere verlieren ihren Lebensraum

Der Klimawandel führt jedoch nicht bei allen arktischen Lebewesen zu gleichermaßen positiven Ergebnissen.

Professor Heide-Jørgensen zufolge befinden sich Narwale und Belugas wie einige andere Arten derzeit „in einer schwierigen Lage“. Sie müssen denselben Lebensraum mit anderen Walen teilen, die in neue Gebiete vordringen, oder werden sogar aus ihren angestammten Lebensräumen verdrängt.