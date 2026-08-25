Vierbeiniges Roboterpferd, auf dem man reiten kann, sorgt in China für Aufsehen

Das chinesische Startup DaxAI hat den Qiji X1 vorgestellt, einen vierbeinigen Roboter, auf dem ein Mensch reiten kann. Das Gerät, das an einen motorisierten, vergrößerten Roboterhund erinnert, stößt in den sozialen Medien auf großes Interesse.

Der Qiji X1 ist nicht nur ein einfaches Unterhaltungsgerät, sondern als Transportmittel für reale Bedingungen konzipiert.

Laut den Herstellern kann der Roboter:

bis zu 300 Kilogramm Last tragen;

mit einer Geschwindigkeit von 9,6 Kilometern pro Stunde fahren;

mit einer einzigen Ladung bis zu 40 Kilometer weit fahren;

steile Hänge, Schlamm und Schotterwege bewältigen. Ein Video der Demonstration ging im Internet viral und zeigt den Qiji X1 in Bewegung mit einem Menschen sowie unter verschiedenen Bedingungen.

Die Hersteller planen, ihn in Zukunft nicht nur für den Transport, sondern auch für den Schwertransport und bei Rettungseinsätzen einzusetzen. Das Roboterpferd löste bei Internetnutzern unterschiedliche Reaktionen aus: Während einige die technologischen Möglichkeiten lobten, diskutierten andere humorvoll über das neue Gerät.