Vierbeiniges Roboterpferd, auf dem man reiten kann, sorgt in China für Aufsehen

·224·Welt
Vierbeiniges Roboterpferd, auf dem man reiten kann, sorgt in China für Aufsehen

Das chinesische Startup DaxAI hat den Qiji X1 vorgestellt, einen vierbeinigen Roboter, auf dem ein Mensch reiten kann. Das Gerät, das an einen motorisierten, vergrößerten Roboterhund erinnert, stößt in den sozialen Medien auf großes Interesse.

Der Qiji X1 ist nicht nur ein einfaches Unterhaltungsgerät, sondern als Transportmittel für reale Bedingungen konzipiert.

Laut den Herstellern kann der Roboter:

bis zu 300 Kilogramm Last tragen;

mit einer Geschwindigkeit von 9,6 Kilometern pro Stunde fahren;

mit einer einzigen Ladung bis zu 40 Kilometer weit fahren;

steile Hänge, Schlamm und Schotterwege bewältigen. Ein Video der Demonstration ging im Internet viral und zeigt den Qiji X1 in Bewegung mit einem Menschen sowie unter verschiedenen Bedingungen.

Die Hersteller planen, ihn in Zukunft nicht nur für den Transport, sondern auch für den Schwertransport und bei Rettungseinsätzen einzusetzen. Das Roboterpferd löste bei Internetnutzern unterschiedliche Reaktionen aus: Während einige die technologischen Möglichkeiten lobten, diskutierten andere humorvoll über das neue Gerät.

Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Neue Kräfte: 400 Drohnenpiloten und Pioniere aus Nordkorea an die Front verlegtNeue Kräfte: 400 Drohnenpiloten und Pioniere aus Nordkorea an die Front verlegtHeute, 11:26Zelenskyy-Doppelgänger geht vom Gefängnis an die Front: Samvel Sarukyans unerwartete EntscheidungZelenskyy-Doppelgänger geht vom Gefängnis an die Front: Samvel Sarukyans unerwartete EntscheidungHeute, 11:2136-jähriger FIDE-Manager plötzlich verstorben36-jähriger FIDE-Manager plötzlich verstorbenHeute, 11:12„Raketen werden vor dem Start zerstört“: Britischer Premierminister enthüllt Geheimabkommen in Kiew„Raketen werden vor dem Start zerstört“: Britischer Premierminister enthüllt Geheimabkommen in KiewHeute, 11:03Ungewöhnlicher Sushi-Bus startet in TokioUngewöhnlicher Sushi-Bus startet in TokioHeute, 10:44Eine scharfe Wende bei der UNO: 50 Staaten verurteilen Russland, doch 143 unterstützen es nichtEine scharfe Wende bei der UNO: 50 Staaten verurteilen Russland, doch 143 unterstützen es nichtHeute, 10:33
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Unerwartete Mahr-Forderung einer kasachischen Braut verblüfft alle
Unerwartete Mahr-Forderung einer kasachischen Braut verblüfft alle
Gästeliste für Ronaldos und Georginas Hochzeit sorgt für Aufsehen
Gästeliste für Ronaldos und Georginas Hochzeit sorgt für Aufsehen
Ein riesiger Drache tauchte über Glasgow am Himmel auf und versetzte alle ins Staunen
Ein riesiger Drache tauchte über Glasgow am Himmel auf und versetzte alle ins Staunen
Kreatur mit intakter Beute im Magen an den Strand gespült
Kreatur mit intakter Beute im Magen an den Strand gespült
Drohne filmt zum ersten Mal vollständige Geburt eines Wals
Drohne filmt zum ersten Mal vollständige Geburt eines Wals
Ronaldos „Hochzeit“ erschütterte Madeira: Fans lagen falsch
Ronaldos „Hochzeit“ erschütterte Madeira: Fans lagen falsch
Die seit 20 Jahren erwartete totale Sonnenfinsternis ist im August zu sehen
Die seit 20 Jahren erwartete totale Sonnenfinsternis ist im August zu sehen
Huhn auf Laufsteg bei Schönheitswettbewerb in Malaysia zieht Blicke auf sich
Huhn auf Laufsteg bei Schönheitswettbewerb in Malaysia zieht Blicke auf sich