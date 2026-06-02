Russland verbietet Importe weiterer Produkte aus Armenien

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Russland verbietet Importe weiterer Produkte aus Armenien

Der russische Föderale Dienst für Veterinär- und Phytosanitäre Aufsicht, Rosselchosnadsor, hat ab dem 3. Juni 2026 den Import von Kartoffeln, Auberginen, Äpfeln, Birnen, Quitten und Trockenfrüchten aus Armenien verboten. Dies berichtete Meduza.

Auch der Transit dieser Produkte durch Russland in EAWU-Länder wurde eingeschränkt. Die Beschränkungen gelten auf unbestimmte Zeit, bis ein Mechanismus zur Gewährleistung der Produktsicherheit entwickelt wurde.

Rosselchosnadsor wies darauf hin, dass es in Armenien Probleme bei der Kontrolle landwirtschaftlicher Erzeugnisse gebe.

Der armenische Premierminister Nikol Paschinjan erklärte, dass Exporteure und Produzenten staatlich unterstützt werden und Hilfe bei der Suche nach neuen Märkten erhalten sollen.

Es sei daran erinnert, dass Russland bereits zuvor Importe von Blumen, Mineralwasser, Gemüse, Kräutern, Pfirsichen, Erdbeeren und Fisch aus Armenien verboten hatte. Diese Entscheidungen fallen in eine Zeit der Annäherung Armeniens an die Europäische Union und vor den Parlamentswahlen im Land.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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