Dutzende aalähnliche Fische kippen in der U-Bahn aus einem Eimer

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Dutzende aalähnliche Fische kippen in der U-Bahn aus einem Eimer

Eine gewöhnliche U-Bahn-Fahrt in Nanjing, China, nahm eine unerwartete Wendung. Am 17. August kippten in einem Zug der Metrolinie 2 Behälter mit lebenden, aalähnlichen Fischen um.

Daraufhin verteilten sich Dutzende Fische auf dem Boden des Waggons und bewegten sich in verschiedene Richtungen. Die Fahrgäste waren schockiert, einige versuchten, die flüchtenden Fische einzufangen.

In den sozialen Medien verbreitete Videos zeigen, wie Fahrgäste die über den Boden rutschenden Fische mit den Händen fangen und wieder in die Behälter legen. Einige waren jedoch schwer zu erwischen, weil sie in die engen Bereiche unter den Sitzen krochen. Quelle: Times of India

Interessanterweise dachten viele Internetnutzer beim Ansehen der Videos, dass es sich bei den Tieren um Schlangen handelte. Tatsächlich waren es Reisfische mit schlangenähnlichem Aussehen Ihre langen, glitschigen Körper ähnelten Schlangen, wodurch die Szene im Waggon noch beängstigender wirkte.

Während des Vorfalls versuchten die Fahrgäste, die entkommenen Fische einzusammeln. Einige Tiere krochen unter die Sitze und waren dadurch schwer zu fangen.

Nachdem sich Videos des Vorfalls im Internet verbreitet hatten, beschäftigte viele Menschen eine Frage: Wie konnte es erlaubt sein, solche lebenden Tiere in der U-Bahn zu transportieren?

Berichten zufolge ist der Transport lebender Wasserprodukte in China unter bestimmten Bedingungen in der U-Bahn erlaubt. Eine der wichtigsten Vorgaben ist, dass sie in auslaufsicheren und fest verschlossenen Behältern transportiert werden.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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