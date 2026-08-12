Ein riesiger Wal rammte ein Familienboot und brachte es zum Sinken

Im US-Bundesstaat Alaska wurde eine gewöhnliche Nacht für eine Familie plötzlich zu einem Kampf ums Überleben. Während die Eltern und ihr 23-jähriger Sohn auf dem Boot schliefen, rammte ein riesiger Wal das Boot und begann, es zum Sinken zu bringen.

Der Vorfall ereignete sich gegen 23:30 Uhr im Gebiet der Glacier Bay. Die Familienmitglieder hörten plötzlich einen heftigen Aufprall und ein ungewöhnliches Grollen. Danach begann das in den 1960er-Jahren gebaute Segelboot rasch vollzulaufen.

Als die Familie die Lage begriff, zog sie ohne Zeit zu verlieren Rettungswesten an und musste in der Dunkelheit zum Ufer schwimmen. Sie legte etwa 130 Yards, also fast 120 Meter, zurück und schaffte es, das Land zu erreichen.

Die Familie blieb am Ufer, bis die Rettungskräfte eintrafen. Um die kalte Nacht zu überstehen, entzündete sie ein Feuer und wartete auf Hilfe.

Da die Familienmitglieder am Morgen desselben Tages einen riesigen Wal in der Gegend gesehen hatten, vermuteten sie, dass genau dieses Tier gegen das Boot gestoßen sein könnte. Später stellte sich heraus, dass dies nicht nur ein Verdacht war.

Bei der Untersuchung des Bootes wurde ein kleines Stück, das wie Walhaut aussah gefunden. Biologen bestätigten zudem, dass dieses Stück tatsächlich von einem Wal stammte.

Experten erklärten, der Wal habe das Boot wahrscheinlich nicht absichtlich angegriffen, sondern könnte beim Jagen von Fischen unter Wasser vor das Boot geraten sein.

Am wichtigsten ist, dass die Kollision offenbar auch für den Wal nicht tödlich war. Nach einer ersten Einschätzung der Biologen könnte das riesige Meerestier keine schweren Verletzungen erlitten haben.

Das in den 1960er-Jahren gebaute Segelboot der Familie wird derzeit repariert. Doch die Familie, die innerhalb weniger Minuten gezwungen war, ihr schwimmendes Zuhause durch dunkles Wasser zu verlassen, wird diese Nacht wohl lange nicht vergessen.