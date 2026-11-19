Italiens Premierministerin Giorgia Meloni Vor Beginn des Gipfels der „Koalition der Willigen“ in Berlin bekräftigte Rom erneut, dass es kein militärisches Bodentruppenkontingent auf ukrainisches Territorium entsenden werde. Dies berichtete die italienische Wirtschaftszeitung Il Sole 24 Ore unter Berufung auf Quellen in der Regierung der Republik.

Das Treffen der europäischen Staats- und Regierungschefs in der deutschen Hauptstadt fand zeitgleich mit historischen dreiseitigen Verhandlungen zwischen Donald Trump, Wladimir Putin und Xi Jinping im Rahmen des APEC-Gipfels im chinesischen Shenzhen statt. Vor diesem geopolitischen Hintergrund versuchen die europäischen Verbündeten Kiews, unter Beteiligung der in Berlin eingetroffenen US-Sondergesandten Steve Witkoff und Jared Kushner eine einheitliche Verhandlungsagenda zu entwickeln.

Unterscheidung zwischen der diplomatischen „Fünfergruppe“ und der militärischen „Dreiergruppe“

Il Sole 24 Ore schreibt, dass Giorgia Melonis Stab betont habe, Rom müsse eine klare Grenze zwischen der diplomatischen Arbeit der europäischen „Fünfergruppe“ (Italien, Frankreich, Deutschland, Polen, Großbritannien) und den militärischen Initiativen der E3-„Dreiergruppe“ zur Bildung multinationaler Streitkräfte ziehen.

„Italien hat mehrfach klar zum Ausdruck gebracht, dass es keine eigenen Soldaten in die vorgeschlagenen Truppenkontingente in der Ukraine entsenden wird. Diese beiden Rollen sind unterschiedlich, aber komplementär“, zitiert die Zeitung Quellen aus dem Büro der italienischen Premierministerin.

Themenbereich Offizielle Position der italienischen Regierung (laut Medienberichten) Militärkontingent Strikte Ablehnung der Entsendung von Bodentruppen in die Ukraine (Il Sole 24 Ore) Aufteilung der Formate Trennung der Diplomatie der europäischen „Fünfergruppe“ von den militärischen E3-Initiativen 45 Mrd. Euro Hilfe Abwartende Haltung; Forderung nach einer detaillierten statt überstürzten Prüfung des Dokuments (La Repubblica)

45-Milliarden-Euro-Hilfspaket und innenpolitischer Druck

La Repubblica zufolge hat die italienische Delegation in Berlin auch in Bezug auf das von der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vorgeschlagene neue Finanzhilfepaket für Kiew in Höhe von 45 Milliarden Euro eine abwartende Haltung eingenommen. Melonis Umfeld weigert sich, die Initiative überstürzt zu billigen, und weist auf die Notwendigkeit einer gründlichen und detaillierten Prüfung des Dokuments hin.

Es wird angemerkt, dass der politische Druck auf das Ministerkabinett in Italien selbst aufgrund der Ukraine-Krise bereits zugenommen hatte. Insbesondere der Vorsitzende der Partei „Nationale Zukunft“ und EU-Abgeordnete Roberto Vannacci hat erklärt, dass er bereit sei, die Regierung von Giorgia Meloni nach den Wahlen 2027 nur unter einer Bedingung zu unterstützen: wenn die militärische und finanzielle Unterstützung für Kiew vollständig eingestellt wird.

Wie wird sich Ihrer Meinung nach die Haltung Italiens, keine Truppen in die Ukraine zu entsenden und das 45-Milliarden-Euro-Finanzhilfepaket aufzuschieben, auf die gemeinsame Außenpolitik der Europäischen Union auswirken? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!