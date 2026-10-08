Gesicht einer Frau nach Kieferkorrektur schwer entstellt

·4·Welt
Gesicht einer Frau nach Kieferkorrektur schwer entstellt

Eine 24-jährige Frau in China unterzog sich einem kosmetischen Eingriff, um eine kleine Unregelmäßigkeit an ihrem Kiefer korrigieren zu lassen. Doch statt einer einfachen Mikro-Korrektur wurde ihr Kiefer um 13 Millimeter nach vorne verschoben, was zu einer schweren Gesichtsdeformierung führte. Dies berichteten chinesische Medien.

Wie bekannt wurde, ereignete sich der Vorfall im Stomatologischen Krankenhaus der Universität Wuhan. In der Presse Victim A genannt, hatte die Frau den Ärzten mitgeteilt, dass sie lediglich eine sehr kleine Unebenheit am Kiefer korrigieren lassen wolle. Sie bat während der Operation um eine Mikro-Korrektur von nur 2 Millimetern.

Doch nach dem Eingriff war das Ergebnis völlig anders als erwartet. Statt den Kiefer nach hinten zu verschieben, wurde er um mehr als 13 Millimeter nach vorne verlagert, was zu einer deutlichen Veränderung ihrer Gesichtsstruktur führte.

Während der Operation traten weitere Komplikationen auf. Unter anderem wurde eine Zahnwurzel durch eine Metallnadel beschädigt und die Nasenscheidewand verbogen. Dieser Zustand erschwert der Frau nun auch das Atmen durch die Nase.

Experten stellten fest, dass anstelle der eigentlich geplanten „Rückverlagerung des Kiefers um 2 Millimeter“ das genaue Gegenteil durchgeführt wurde. Das heißt, der Kiefer wurde um mehr als 13 Millimeter nach vorne geschoben.

Vergleichsbild einer asiatischen Frau in zwei verschiedenen Zuständen.

Dennoch behauptete der leitende Chirurg, der die Operation durchführte, dass das Gesicht der Frau nun „westlicher und moderner“ aussehe als zuvor.

Berichten zufolge hat Victim A mehr als 55.000 Dollar für diese misslungene kosmetische Operation bezahlt. Experten schätzen jedoch, dass mindestens fünf Jahre Zeit und über 200.000 Dollar erforderlich sind, um den Kiefer zu korrigieren und die Gesichtsstruktur wiederherzustellen.

Experten merkten zudem an, dass dieser Fall nicht als einfacher chirurgischer Fehler abgetan werden könne. Ihrer Meinung nach hätte das ursprüngliche kleine Problem der Frau sogar durch eine kieferorthopädische Behandlung, also ohne chirurgischen Eingriff, gelöst werden können.

Nachdem Informationen über den Vorfall im Internet weit verbreitet wurden, erklärte sich das Krankenhaus bereit, die Kosten für die Operation zu erstatten.

Gleichzeitig haben die zuständigen Gesundheitsbehörden eine Untersuchung eingeleitet. Es wird erwartet, dass nun rechtliche Schritte eingeleitet werden und der Fall vor Gericht landet.

Stomatologisches Krankenhaus WuhanKosmetischer ChirurgiefehlerVictim AWuhanChina
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Treuer Hund wartete vier Tage lang regungslos auf sein HerrchenTreuer Hund wartete vier Tage lang regungslos auf sein Herrchen10 August 14:3611-jähriger Junge beim Angeln von Alligator angegriffen11-jähriger Junge beim Angeln von Alligator angegriffen1 August 12:1270-jährige Frau für tot erklärt, wacht im Sarg auf70-jährige Frau für tot erklärt, wacht im Sarg auf22 September 21:02Frau bleibt mit dem Fuß in einer Rolltreppe in Kasachstan stecken (Video)Frau bleibt mit dem Fuß in einer Rolltreppe in Kasachstan stecken (Video)20 September 10:46Die letzte Umarmung einer Palästinenserin: Ein schweres Schicksal hinter dem OlivenbaumDie letzte Umarmung einer Palästinenserin: Ein schweres Schicksal hinter dem Olivenbaum7 September 20:53105-jährige Frau nach 24 Stunden inmitten der Trümmer in Nepal lebend gefunden105-jährige Frau nach 24 Stunden inmitten der Trümmer in Nepal lebend gefunden29 August 13:39
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

52 Kilogramm Gold für die Braut: Hochzeit wird untersucht
52 Kilogramm Gold für die Braut: Hochzeit wird untersucht
4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
Hat eine als Haustier gehaltene Riesenschlange ein Kind verschlungen? Berichte aus Vietnam sorgen für Panik
Hat eine als Haustier gehaltene Riesenschlange ein Kind verschlungen? Berichte aus Vietnam sorgen für Panik
Erdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändern
Erdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändern
Zwei Wochen altes Eselfohlen verschwindet und wird am nächsten Tag grausam getötet aufgefunden
Zwei Wochen altes Eselfohlen verschwindet und wird am nächsten Tag grausam getötet aufgefunden
Teilnehmer in Japan gewinnt 14.000 $ für 90 Minuten Schlaf
Teilnehmer in Japan gewinnt 14.000 $ für 90 Minuten Schlaf
Vater stellt zu Hause Medizin her, um seinen Sohn zu retten
Vater stellt zu Hause Medizin her, um seinen Sohn zu retten
Wie lebt ein 436 Kilogramm schwerer Mann aus Pakistan?
Wie lebt ein 436 Kilogramm schwerer Mann aus Pakistan?