Gesicht einer Frau nach Kieferkorrektur schwer entstellt

Eine 24-jährige Frau in China unterzog sich einem kosmetischen Eingriff, um eine kleine Unregelmäßigkeit an ihrem Kiefer korrigieren zu lassen. Doch statt einer einfachen Mikro-Korrektur wurde ihr Kiefer um 13 Millimeter nach vorne verschoben, was zu einer schweren Gesichtsdeformierung führte. Dies berichteten chinesische Medien.

Wie bekannt wurde, ereignete sich der Vorfall im Stomatologischen Krankenhaus der Universität Wuhan. In der Presse „Victim A“ genannt, hatte die Frau den Ärzten mitgeteilt, dass sie lediglich eine sehr kleine Unebenheit am Kiefer korrigieren lassen wolle. Sie bat während der Operation um eine Mikro-Korrektur von nur 2 Millimetern.

Doch nach dem Eingriff war das Ergebnis völlig anders als erwartet. Statt den Kiefer nach hinten zu verschieben, wurde er um mehr als 13 Millimeter nach vorne verlagert, was zu einer deutlichen Veränderung ihrer Gesichtsstruktur führte.

Während der Operation traten weitere Komplikationen auf. Unter anderem wurde eine Zahnwurzel durch eine Metallnadel beschädigt und die Nasenscheidewand verbogen. Dieser Zustand erschwert der Frau nun auch das Atmen durch die Nase.

Experten stellten fest, dass anstelle der eigentlich geplanten „Rückverlagerung des Kiefers um 2 Millimeter“ das genaue Gegenteil durchgeführt wurde. Das heißt, der Kiefer wurde um mehr als 13 Millimeter nach vorne geschoben.

Dennoch behauptete der leitende Chirurg, der die Operation durchführte, dass das Gesicht der Frau nun „westlicher und moderner“ aussehe als zuvor.

Berichten zufolge hat Victim A mehr als 55.000 Dollar für diese misslungene kosmetische Operation bezahlt. Experten schätzen jedoch, dass mindestens fünf Jahre Zeit und über 200.000 Dollar erforderlich sind, um den Kiefer zu korrigieren und die Gesichtsstruktur wiederherzustellen.

Experten merkten zudem an, dass dieser Fall nicht als einfacher chirurgischer Fehler abgetan werden könne. Ihrer Meinung nach hätte das ursprüngliche kleine Problem der Frau sogar durch eine kieferorthopädische Behandlung, also ohne chirurgischen Eingriff, gelöst werden können.

Nachdem Informationen über den Vorfall im Internet weit verbreitet wurden, erklärte sich das Krankenhaus bereit, die Kosten für die Operation zu erstatten.

Gleichzeitig haben die zuständigen Gesundheitsbehörden eine Untersuchung eingeleitet. Es wird erwartet, dass nun rechtliche Schritte eingeleitet werden und der Fall vor Gericht landet.