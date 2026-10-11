Kasachischer Staatsbürger in Georgien wegen gewöhnlichem Schmerzmittel zu 16 Jahren Haft verurteilt

Ein Kasache ein Lkw-Fahrer, wurde in Georgien zu 16 Jahren Haft verurteilt, weil er ein Schmerzmittel in seinem Erste-Hilfe-Kasten im Fahrzeug mitführte. Die Familie des Mannes plant, gegen das Gerichtsurteil Berufung einzulegen.

Wie Tengrinews berichtet, wurde der aus der Stadt Schtschutschinsk stammende Fahrer im April im georgischen Hafen Poti festgenommen. Er führte das Schmerzmittel aufgrund starker Rücken- und Wirbelsäulenschmerzen mit sich.

Nach georgischem Recht ist dieses Präparat jedoch als psychotrope und narkotische Substanz eingestuft. Aus diesem Grund wurde der Fahrer festgenommen und ein Gerichtsverfahren gegen ihn eingeleitet.

Die Ehefrau des Fahrers hat fünf Monate lang versucht, ihren Mann freizubekommen. Auch die Verwaltung und die Staatsanwaltschaft des Bezirks Burabai haben sich in den Fall eingeschaltet.

Es heißt, dass keine Beweise dafür vorgelegt werden konnten, dass das Medikament dem Mann von einem Arzt in Deutschland verschrieben wurde. Nun beabsichtigt die Familie, Berufung gegen das Urteil einzulegen. Das georgische Gesetz sieht hierfür eine Frist von einem Monat vor.

Nach Angaben des kasachischen Außenministeriums haben Konsulatsmitarbeiter den inhaftierten Bürger getroffen, an den Gerichtssitzungen teilgenommen und ihm bei der Suche nach einem Anwalt geholfen. Das Ministerium erklärte, dass dem Bürger weiterhin konsularische und rechtliche Unterstützung gewährt wird.