In der Nähe des Dorfes Point Lay im US-Bundesstaat Alaska kommen jedes Jahr Hunderttausende Walrosse an die Küste, um sich auszuruhen. Es wurde bekannt gegeben, dass sich auch dieses Jahr wieder über 200.000 Pazifik-Walrosse in der Region versammelt haben. Dies berichtete die Organisation The Conservation Fund.

Expertenerklären, dass einer der Hauptgründe für diese massiven Ansammlungen der Rückgang des Meereises in der Arktis ist. Normalerweise ruhen sich Walrosse auf Eisschollen aus und tauchen zur Nahrungssuche ins Meer. Da sich das Eis jedoch zurückzieht und sich von den flachen Gewässern, in denen sie fressen, entfernt, sind sie gezwungen, an Land zu gehen, um sich auszuruhen.

Auf den Inseln bei Point Lay wird dieses Phänomen seit 2007 beobachtet. Mittlerweile hat sich das Gebiet zu einem der größten Sammelplätze für Pazifik-Walrosse in Nordamerika entwickelt. Hierher kommen hauptsächlich weibliche Walrosse mit ihren Kälbern.

Welche Gefahren bestehen für die Walrosse?

Solche großen Ansammlungen bergen auch Risiken für die Tiere. Walrosse sind sehr schreckhaft; Flugzeuglärm, Schiffe oder die Annäherung von Menschen können Panik auslösen. Wenn die aufgeschreckten Tiere gemeinsam in Richtung Wasser stürmen, besteht vor allem für junge Walrosse die Gefahr, zwischen den ausgewachsenen Tieren zerquetscht zu werden.

Der United States Fish and Wildlife Service hat spezielle Empfehlungen herausgegeben, die Tiere nicht zu stören, sich ihnen nicht zu nähern und Lärm zu vermeiden.

Fast 19.000 Hektar unter Schutz gestellt

Am 18. November 2026 gab die Organisation The Conservation Fund bekannt, dass eine Vereinbarung zum dauerhaften Schutz von 47.473 Acres, also etwa 19.200 Hektar, des Walross-Sammelgebiets bei Point Lay und der angrenzenden Flächen getroffen wurde.

Diese Maßnahme zielt darauf ab, die Zerstückelung des Lebensraums durch industrielle Aktivitäten und andere Projekte zu verhindern und wichtige Lebensräume für Walrosse und andere Wildtiere zu bewahren.

Wissenschaftler betonen, dass das Land den Lebensraum Eis für Walrosse nicht vollständig ersetzen kann. Daher wirkt sich der Rückgang des arktischen Meereises weiterhin auf die Lebensweise und Ernährung dieser Tiere aus.