In Großbritannien Eine 79-jährige Frau hat einen letzten öffentlichen Appell gestartet, um ihren Bruder zu finden, der vor 30 Jahren spurlos verschwand. Der Verbleib von Michael Huerdin, der 1996 im Alter von 32 Jahren als vermisst gemeldet wurde, ist bis heute ungeklärt. Seine Schwester, Madeline Judd, sorgt sich, dass ihr die Zeit davonläuft und die Chancen schwinden, das Schicksal ihres Bruders aufzuklären. Dies berichtete Need To Know.

Seine Angehörigen nannten ihn Mick oder Huey. Es ist bekannt, dass Michael am 21. November 1996 sein Zuhause in Ruskington, Lincolnshire, verließ und seitdem als vermisst gilt. Es wird vermutet, dass er unterwegs einen unbekannten Fahrer um eine Mitfahrgelegenheit bat und in dessen Auto stieg. Danach wurde er nie wieder gesehen.

Drei Jahre später, im Jahr 1999, leitete die Polizei in diesem Fall Ermittlungen wegen Mordverdachts ein. Trotz umfangreicher Suchaktionen wurde Michaels Leiche jedoch bis heute nicht gefunden.

Seine 79-jährige Schwester Madeline Judd versucht nun, die letzten Möglichkeiten zu nutzen, um die Wahrheit ans Licht zu bringen.

„Ich weiß nicht, wie viel Zeit mir noch bleibt. Dies ist meine letzte Chance, einen Appell für meinen Bruder zu richten. Wir möchten diesen Vorfall abschließen, ihn beerdigen und das Leid beenden, das uns seit Jahren begleitet“, sagte sie.

Madeline erklärte, dass ihr Bruder keinen Führerschein besaß und kein eigenes Auto hatte. An jenem Tag bot ihm jemand an, ihn mitzunehmen.

„Er fuhr nicht selbst und hatte kein Auto. Jemand hat ihn in seinem Wagen mitgenommen. Seitdem hat ihn niemand mehr gesehen und niemand weiß, was passiert ist“, so die Frau.

Die schwerste Nachricht für die Familie kam 1999, als die Polizei mitteilte, dass Michael wahrscheinlich ermordet wurde. Besonders seine Mutter litt unter dieser Nachricht sehr. Sie verstarb 2019, ohne jemals erfahren zu haben, was mit ihrem Sohn geschah, und ohne die Möglichkeit, ihn beerdigen zu können.

„Seine Mutter war von dieser Nachricht am Boden zerstört. Sie starb vor sieben Jahren, ohne die Möglichkeit gehabt zu haben, eine Beerdigung für ihren Sohn auszurichten“, sagte Madeline.

Polizei setzte die Suche über Jahre fort

Obwohl den Ermittlern keine Videoaufnahmen oder DNA-Beweise vorlagen, führten sie mehrfach Suchaktionen in Wäldern und Gewässern durch. Im Jahr 2016 wurde sogar ein Feld in der Nähe von East Heckington umgegraben, um Michaels Überreste zu finden.

Doch trotz all dieser Bemühungen wissen die Familienmitglieder bis heute nicht, was tatsächlich mit ihm geschehen ist.

„Ich glaube, dass es irgendwo jemanden gibt, der weiß, was passiert ist. Sie wissen, was in jener Nacht geschah und wo die Leiche meines Bruders ist. Als seine Familie müssen wir wissen, wo er ist. Nur dann können wir ihn beerdigen und das 30-jährige Leid beenden“, sagte Madeline.

Die Frau äußerte auch, wie schwer es sei, mit dem Gedanken zu leben, dass ihr Bruder ermordet wurde oder seine Leiche irgendwo unentdeckt liegt.

Michael hinterließ eine Tochter, die er sehr liebte. Seine Schwester betonte, dass er seine Familie niemals freiwillig verlassen hätte. Er hätte auch niemals seine Mutter im Stich gelassen, nach der er täglich gesehen hatte.

Polizei ruft Zeugen dazu auf, nicht länger zu schweigen

Der Ermittler der Abteilung für schwere Verbrechen der East Midlands, Detective Chief Inspector Andy McQuade, rief alle Personen, die Informationen zu diesem Fall haben, dazu auf, sich bei der Polizei zu melden.

„Wenn Sie sich jahrelang eingeredet haben, es sei zu spät, darüber zu sprechen, dann irren Sie sich. Wenn Sie denken, Ihre Informationen seien unbedeutend, ist das falsch. Wenn Sie auf den richtigen Moment gewartet haben, um die Wahrheit zu sagen, dann ist jetzt genau dieser Zeitpunkt gekommen.“

„Dass 30 Jahre vergangen sind, sollte unsere Suche nach der Wahrheit nicht beenden. Im Gegenteil, es sollte jemanden dazu ermutigen, endlich das Schweigen zu brechen und den Mut aufzubringen, die Wahrheit zu sagen“, so der Ermittler.

So lebt die Familie von Michael Huerdin weiterhin in der Hoffnung, Antworten auf die Fragen zu finden, die seit 30 Jahren offen sind, und sein Schicksal zu klären.