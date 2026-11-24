Das CR7-Museum, das das Leben und die Fußballkarriere von Cristiano Ronaldo widerspiegelt, hat in Shanghai, China, seine Türen geöffnet. Am Eingang des Museums steht eine sieben Meter hohe Statue des portugiesischen Stars, die seinen berühmten Torjubel darstellt.

Das am 21. November eröffnete Museum ist die erste Filiale des persönlichen Museumsprojekts von Ronaldo auf dem chinesischen Festland. Es befindet sich im dritten Stock des Einkaufszentrums Shanghai No. 1 Shopping Center in der Nanjing Road. Die fast 3.000 Quadratmeter große Ausstellung zeigt den Weg des Fußballers von der Kindheit bis zum Weltstar.

Eine sieben Meter hohe Ronaldo-Statue begrüßt die Fans

Eines der Highlights des Museums ist die riesige Statue am Eingang. Ronaldo, dargestellt im Trikot der portugiesischen Nationalmannschaft, zeigt mit ausgebreiteten Armen seinen berühmten „Siu“-Jubel.

Die Organisatoren präsentieren die Statue als die weltweit höchste lebensgroße Figur des Fußballers. Ihre Höhe von sieben Metern spielt zudem auf Ronaldos berühmte Rückennummer 7 an.

An der Eröffnungszeremonie des Museums nahm auch Hugo Aveiro, der Bruder des Fußballers, teil.

Von der Kindheit bis zum Weltruhm: 10 Themenbereiche

Die Museumsausstellung zeichnet Ronaldos Leben und sportliche Karriere schrittweise nach. Insgesamt wurden 10 Themenbereiche und 15 spezielle Szenen nachgebildet.

Fans können die Atmosphäre von Ronaldos Kindheit auf Madeira, seine Zeit in der Akademie von Sporting Lissabon und seine weitere Profikarriere erleben.

Die Ausstellung umfasst nachgebildete Kulissen folgender Orte:

Das Schlafzimmer in der Sporting-Akademie, in dem Ronaldo als junger Fußballer lebte;

das persönliche Wohnzimmer des Fußballers;

die Umkleidekabinen der Vereine;

der Spielertunnel im Stadion von Al-Nassr.

Auf diese Weise können Besucher Ronaldos Karriere nicht nur durch Fotos verfolgen, sondern durch spezielle Szenen, die es ermöglichen, die wichtigen Umgebungen seines Lebens zu spüren.

Über 50 Exponate: „Ballon d'Or“ und historische Trikots

Mehr als 50 wertvolle Gegenstände wurden aus Ronaldos Geburtsort Madeira nach Shanghai gebracht. Darunter befinden sich Trophäen, Trikots und getragene Fußballschuhe.

Zu den wichtigsten Exponaten der Ausstellung gehören:

Der Ballon d'Or von 2008 — ein Symbol für Ronaldos erste Auszeichnung als bester Fußballer der Welt.

Der Europameisterschaftspokal — eine Trophäe, die an den historischen Erfolg mit der portugiesischen Nationalmannschaft erinnert.

Getragene Fußballschuhe — Gegenstände, die direkt mit der Karriere des Fußballers auf dem Platz verbunden sind.

Das Trikot zu seinem 350. Tor für Real Madrid — es trägt die Unterschriften des ehemaligen Cheftrainers Zinédine Zidane und der Mannschaftskollegen.

Ein speziell für das Museum in Shanghai angefertigtes Trikot — es ist mit Ronaldos persönlichem Autogramm versehen.

Einige Exponate werden zum ersten Mal auf dem chinesischen Festland ausgestellt.

Im Museum kann man auch Ronaldos Schuss abwehren

Das CR7-Museum beschränkt sich nicht nur auf historische Objekte. Es gibt auch interaktive Aktivitäten.

Besucher können sich beispielsweise in einem speziellen Simulator als Torwart versuchen, der auf Ronaldos berühmtem Fallrückzieher für Juventus gegen Real Madrid im Jahr 2018 basiert.

Bei diesem historischen Tor sprang Ronaldo 2,38 Meter hoch. Das spezielle Gerät im Museum stellt den Schuss virtuell nach und ermöglicht es den Fans, ihn abzuwehren.

Ronaldos Erbe wird nun auch in Shanghai präsentiert

Der 41-jährige Cristiano Ronaldo bleibt als einer der berühmtesten Sportler der Fußballgeschichte ein Magnet für Fans in aller Welt. Das Museum in Shanghai ist zu einem neuen Ort geworden, der seine Karriere, Erfolge und persönliche Geschichte vereint.

Bemerkenswert ist, dass Fans hier nicht nur die Trophäen des Fußballers bewundern, sondern auch seine Kindheit, sein Training und historische Momente hautnah erleben können.

Das Museum von Ronaldo in Shanghai hat erneut gezeigt, wie groß das internationale Interesse an dem Namen und dem sportlichen Erbe des Fußballstars ist.