Der türkische Armwrestler Beytullah Macit verweigerte vor seinem Duell gegen seinen israelischen Gegner bei der Weltmeisterschaft 2026 im indischen Neu-Delhi den Handschlag. Im darauffolgenden Kampf besiegte er seinen Kontrahenten in nur einer Sekunde. Dies berichtete die Nachrichtenagentur DHA.

Im Rechtsarm-Wettbewerb der Männer unter 18 Jahren in der 60-kg-Klasse trat der türkische Athlet gegen Daniil Serbinenko an. Vor Beginn des Kampfes reichte der israelische Sportler ihm die Hand, doch Macit schlug nicht ein. Die Szene wurde auf Video festgehalten.

Danach begaben sich die Athleten an den Wettkampftisch. Macit besiegte seinen Gegner in nur einer Sekunde und erzielte damit einen der kürzesten Siege des Turniers.

Im Halbfinale musste sich der türkische Athlet dem Russen Abdullach Bajkulow geschlagen geben. Infolgedessen gewann er die Bronzemedaille im Rechtsarm-Wettbewerb der 60-kg-Klasse.

Macit beendete die Meisterschaft mit einer weiteren Medaille. Im Linksarm-Wettbewerb belegte er den zweiten Platz und sicherte sich Silber.

Zur Erinnerung: Die Armwrestling-Weltmeisterschaft 2026 fand vom 29. Oktober bis zum 6. November in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi statt.