„Wir schaffen es nicht zu gewinnen, das ist sehr schmerzhaft“: Haaland über das Spiel gegen Napoli
Der Stürmer des englischen Klubs Manchester CityErling Haaland, äußerte sich offen über die aktuelle Verfassung des Teams nach dem 2:2-Unentschieden gegen Napoli am 5. Spieltag der Ligaphase der UEFA Champions League. In dieser Partie führte der norwegische Torjäger die „Citizens“ als Kapitän auf das Spielfeld.
„Ich spüre die Verantwortung auch ohne Kapitänsbinde“
beIN SPORTS berichtete, dass Haaland seine Frustration über die jüngste sieglose Serie des Klubs nicht verbarg:
„Mit oder ohne Kapitänsbinde spüre ich eine riesige Verantwortung. Denn ich möchte einfach, dass dieser Verein gute Ergebnisse erzielt und gewinnt. Im Moment schaffen wir das nicht. Das ist schmerzhaft.“
— Erling Haaland
Manchester Cityund die nächste Herausforderung
Statistiken zufolge konnte Manchester City in den letzten 5 Pflichtspielen nur 1 Sieg erzielen. Dem Klub steht eine weitere schwere Prüfung bevor – am 29. November tritt das Team am 12. Spieltag der englischen Premier League auswärts in London gegen Arsenal an.
Statistiken
Details und Termine
Letztes Spiel
UCL 5. Spieltag: Manchester City 2:2 Napoli
Haalands Status
Agierte als Kapitän der „Citizens“ im Spiel
Aktuelle Form des Teams
In den letzten 5 Pflichtspielen nur 1 Sieg
Nächster Gegner
Arsenal (Premier League 12. Spieltag, auswärts)
Datum und Uhrzeit des Spiels
29. November, 21:30 Uhr (Ortszeit Taschkent)
Glauben Sie, dass Erling Haalands Führung als Kapitän Manchester City helfen kann, Arsenal am 29. November in London zu besiegen und die sieglose Serie zu beenden?
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