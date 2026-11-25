Der Stürmer des englischen Klubs Manchester CityErling Haaland, äußerte sich offen über die aktuelle Verfassung des Teams nach dem 2:2-Unentschieden gegen Napoli am 5. Spieltag der Ligaphase der UEFA Champions League. In dieser Partie führte der norwegische Torjäger die „Citizens“ als Kapitän auf das Spielfeld.

„Ich spüre die Verantwortung auch ohne Kapitänsbinde“

beIN SPORTS berichtete, dass Haaland seine Frustration über die jüngste sieglose Serie des Klubs nicht verbarg:

„Mit oder ohne Kapitänsbinde spüre ich eine riesige Verantwortung. Denn ich möchte einfach, dass dieser Verein gute Ergebnisse erzielt und gewinnt. Im Moment schaffen wir das nicht. Das ist schmerzhaft.“ — Erling Haaland

Manchester Cityund die nächste Herausforderung

Statistiken zufolge konnte Manchester City in den letzten 5 Pflichtspielen nur 1 Sieg erzielen. Dem Klub steht eine weitere schwere Prüfung bevor – am 29. November tritt das Team am 12. Spieltag der englischen Premier League auswärts in London gegen Arsenal an.

Statistiken Details und Termine Letztes Spiel UCL 5. Spieltag: Manchester City 2:2 Napoli Haalands Status Agierte als Kapitän der „Citizens“ im Spiel Aktuelle Form des Teams In den letzten 5 Pflichtspielen nur 1 Sieg Nächster Gegner Arsenal (Premier League 12. Spieltag, auswärts) Datum und Uhrzeit des Spiels 29. November, 21:30 Uhr (Ortszeit Taschkent)

Glauben Sie, dass Erling Haalands Führung als Kapitän Manchester City helfen kann, Arsenal am 29. November in London zu besiegen und die sieglose Serie zu beenden?

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