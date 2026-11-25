Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj reagierte auf den belarussischen Staatschef Aljaksandr Lukaschenkos Vorschlag, ihn mit nach Moskau zu „nehmen“, mit scharfer Ironie. Der ukrainische Staatschef bezeichnete die Initiative als völlig unseriös und lud stattdessen Lukaschenko und den russischen Präsidenten Wladimir Putin nach Kyjiw ein.

„Einfach in ein Flugzeug setzen und nach Moskau mitnehmen – wozu?“

Selenskyj betonte, dass ein solcher Ansatz in Fragen der Verhandlungen inakzeptabel sei. In seiner Erklärung brachte er folgende Punkte vor:

„Er schlägt vor, mich mitzunehmen. Bin ich etwa ein Koffer? Einfach in ein Flugzeug setzen und nach Moskau mitnehmen – wozu? Das ist nicht ernst gemeint. Lukaschenko soll Putin nehmen und nach Kyjiw fliegen. Wir garantieren ihnen einen sicheren Empfang. Schließlich geht es hier um Verhandlungen.“ — Wolodymyr Selenskyj

Kernpunkte der Erklärung

Parteien Inhalt des Vorschlags und Position Aljaksandr Lukaschenko (Initiative) Schlug dem ukrainischen Präsidenten vor, gemeinsam mit ihm nach Moskau zu fliegen Wolodymyr Selenskyj (Antwort) Bewertete den Vorschlag als „unseriös“ und protestierte scharf dagegen, mit einem „Koffer“ verglichen zu werden Gegenvorschlag der Ukraine Lukaschenko und Putin nach Kyjiw einzuladen und ihre Sicherheit vollständig zu garantieren

Diese Worte des ukrainischen Staatschefs zeigen, dass die diplomatischen Debatten um den Ort und die Bedingungen möglicher Verhandlungen immer schärfer werden.

Was glauben Sie, wie werden Minsk und Moskau auf diesen Gegenvorschlag von Wolodymyr Selenskyj reagieren?

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