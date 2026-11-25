Großbritannien Im ländlichen Anwesen von Prinz William und seiner Frau Kate Middleton in der Grafschaft Norfolk kam es zu einem versuchten Einbruch. Nach dem Vorfall nahm die Polizei zwei Männer fest. Die Mitglieder der Königsfamilie waren zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht zu Hause. Dies berichtete Reuters unter Berufung auf Angaben der örtlichen Polizei.

Es handelt sich um das Anwesen Anmer Hall, das auf dem Gelände des königlichen Anwesens Sandringham liegt. Die Polizei von Norfolk erhielt am Abend des 23. November gegen 18:00 Uhr Meldungen über verdächtige Aktivitäten an dem Standort.

Daraufhin wurde eine Suchaktion in dem Gebiet eingeleitet. Dabei kamen Polizeihunde, Drohnen und ein Hubschrauber des National Police Air Service zum Einsatz. Infolgedessen wurden zwei Männer wegen des Verdachts auf Einbruch und Hausfriedensbruch festgenommen. Sie befinden sich derzeit in Polizeigewahrsam. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.

Nach Angaben der Polizei war das Anwesen zum Zeitpunkt des Vorfalls leer. Es wurde berichtet, dass William und Kate mit ihren drei Kindern – George, Charlotte und Louis – in ihrem anderen Wohnsitz in Windsor waren. Der Kensington Palast lehnte eine Stellungnahme zu Sicherheitsfragen ab.

Zur Information: Anmer Hall ist ein Landhaus mit 10 Schlafzimmern, das Prinz William und Kate 2011 von der verstorbenen Königin Elisabeth II. als Hochzeitsgeschenk übergeben wurde. Die Familie nutzt das Haus an Wochenenden und in den Ferien. Auf dem Gelände befinden sich zudem ein privater Swimmingpool und ein Tennisplatz.