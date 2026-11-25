Gukesh dachte 36 Minuten über einen Zug nach, während Javokhir Sindarov ihn unter Zeitdruck setzte
Javokhir Sindarov Die erste Partie der Weltmeisterschaft zwischen Javokhir Sindarov und dem amtierenden Weltmeister Gukesh Dommaraju war hart umkämpft. Gukesh verbrachte 36 Minuten mit einem einzigen Zug, während Javokhir seinen Gegner ständig vor komplexe Situationen stellte. Dennoch gelang es dem indischen Schachspieler, sich präzise zu verteidigen und die Partie mit einem Remis zu beenden. Dies wurde auf der offiziellen FIDE-Website bekannt gegeben.
Bereits in der Anfangsphase der Partie, im achten Zug, wurden beide Damen vom Brett genommen. Obwohl das Spiel zunächst ruhig wirkte, versuchte Javokhir mit seinen beiden Springern, Druck auf den gegnerischen König aus verschiedenen Richtungen auszuüben.
Für Gukesh wurde nicht nur die Stellung auf dem Brett, sondern auch die Zeit zum Problem. Er benötigte 36 Minuten und 14 Sekunden, um im 17. Zug die Antwort 17...Lb4 zu finden. Zu diesem Zeitpunkt hatte Javokhir noch deutlich mehr Bedenkzeit auf der Uhr. Der usbekische Großmeister zwang seinen Gegner dazu, immer länger nachzudenken.
Einer der wichtigsten Momente der Partie ereignete sich im 27. Zug. Als Javokhir mit dem Springer Schach bot, zog Gukesh seinen König nicht zurück, sondern nach vorne auf das Feld f6. Mit dem Zug 27...Kf6 gelang es ihm, den Angriff seines Gegners abzuwehren. Später gab Javokhir zu, dass er diesen Zug selbst unterschätzt hatte.
Trotz der Zeitnot spielte Gukesh auch in den folgenden Zügen präzise. Javokhir konnte seinen Vorteil nicht in einen Sieg ummünzen. Nach 38 Zügen einigten sich die Parteien schließlich auf ein Unentschieden.
War also Javokhir Sindarov wirklich nah am Sieg? Er war seinem Gegner zeitlich weit überlegen und setzte den amtierenden Weltmeister unter Druck. Schachanalysen bewerten die Stellung auf dem Brett jedoch nicht als klare Gewinnmöglichkeit. Gukeshs Verteidigung war einer der bemerkenswertesten Aspekte der Partie.
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