Javokhir Sindarov Die erste Partie der Weltmeisterschaft zwischen Javokhir Sindarov und dem amtierenden Weltmeister Gukesh Dommaraju war hart umkämpft. Gukesh verbrachte 36 Minuten mit einem einzigen Zug, während Javokhir seinen Gegner ständig vor komplexe Situationen stellte. Dennoch gelang es dem indischen Schachspieler, sich präzise zu verteidigen und die Partie mit einem Remis zu beenden. Dies wurde auf der offiziellen FIDE-Website bekannt gegeben.

Bereits in der Anfangsphase der Partie, im achten Zug, wurden beide Damen vom Brett genommen. Obwohl das Spiel zunächst ruhig wirkte, versuchte Javokhir mit seinen beiden Springern, Druck auf den gegnerischen König aus verschiedenen Richtungen auszuüben.

Für Gukesh wurde nicht nur die Stellung auf dem Brett, sondern auch die Zeit zum Problem. Er benötigte 36 Minuten und 14 Sekunden, um im 17. Zug die Antwort 17...Lb4 zu finden. Zu diesem Zeitpunkt hatte Javokhir noch deutlich mehr Bedenkzeit auf der Uhr. Der usbekische Großmeister zwang seinen Gegner dazu, immer länger nachzudenken.