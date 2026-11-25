Der berühmte spanische Trainer Pep Guardiola äußerte sich zur Karriere von Cristiano Ronaldo in der Nationalmannschaft. Guardiola ist der Meinung, dass ungeachtet der enttäuschenden Ereignisse und Differenzen der letzten Monate Ronaldo von Portugal mit großem Respekt, Anerkennung und einer feierlichen Zeremonie verabschiedet werden muss.

«Die Karriere eines Spielers wird nicht an den letzten Monaten gemessen»

Wie der bekannte Insider Fabrizio Romano unter Berufung auf Romario TV berichtet, betonte Pep Guardiola, dass das gesamte portugiesische Volk seinem Kapitän Zuneigung zeigen müsse:

«Man muss eine feierliche Zeremonie dafür organisieren. Ronaldo muss die Liebe des gesamten portugiesischen Volkes spüren. Er sollte die Dinge, die er durchgemacht hat, vergessen. Die Karriere eines Spielers kann nicht anhand der letzten paar Monate bewertet werden. Große Spieler sollten auf der großen Bühne Abschied nehmen. Das hat er verdient.» — sagte Pep Guardiola.

Die historischen Leistungen von Cristiano Ronaldo in der portugiesischen Nationalmannschaft