«Große Spieler sollten auf der großen Bühne Abschied nehmen»: Guardiola fordert würdigen Abschied für Ronaldo
Der berühmte spanische Trainer Pep Guardiola äußerte sich zur Karriere von Cristiano Ronaldo in der Nationalmannschaft. Guardiola ist der Meinung, dass ungeachtet der enttäuschenden Ereignisse und Differenzen der letzten Monate Ronaldo von Portugal mit großem Respekt, Anerkennung und einer feierlichen Zeremonie verabschiedet werden muss.
«Die Karriere eines Spielers wird nicht an den letzten Monaten gemessen»
Wie der bekannte Insider Fabrizio Romano unter Berufung auf Romario TV berichtet, betonte Pep Guardiola, dass das gesamte portugiesische Volk seinem Kapitän Zuneigung zeigen müsse:
«Man muss eine feierliche Zeremonie dafür organisieren. Ronaldo muss die Liebe des gesamten portugiesischen Volkes spüren. Er sollte die Dinge, die er durchgemacht hat, vergessen. Die Karriere eines Spielers kann nicht anhand der letzten paar Monate bewertet werden. Große Spieler sollten auf der großen Bühne Abschied nehmen. Das hat er verdient.» — sagte Pep Guardiola.
Die historischen Leistungen von Cristiano Ronaldo in der portugiesischen Nationalmannschaft
Statistiken
Details und Rekordzahlen
Zeitraum in der Nationalmannschaft
2003 — 2026 (23 Jahre Karriere)
Anzahl der Spiele
234 Länderspiele
Anzahl der Tore
146 Tore (Weltfußballrekord)
Guardiolas Vorschlag
Veranstaltung einer feierlichen Abschiedszeremonie auf nationaler Ebene
Das Ende einer 23-jährigen Ära
Zur Erinnerung: Cristiano Ronaldo vertrat die portugiesische Nationalmannschaft von 2003 bis 2026, bestritt 234 Spiele und erzielte 146 Tore, womit er einen absoluten Weltrekord auf Länderebene aufstellte. Guardiolas Aussage stieß vor dem Hintergrund der jüngsten Debatten um Ronaldo auf großes Interesse in der Welt des Fußballs.
Glauben Sie, dass der portugiesische Fußballverband auf Pep Guardiolas Vorschlag eingehen und ein spezielles Abschiedsspiel für Cristiano Ronaldo organisieren sollte?
Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese wichtigen Worte von Guardiola mit anderen Fußballfans weltweit!
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