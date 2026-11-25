Quvonchbek Ismoilov, U20-Weltmeister im griechisch-römischen Ringen, und Muxlisa Masharipova, U17-Weltmeisterin im Ringen der Frauen, wurden für ihre herausragenden Leistungen geehrt.

Die Sportler wurden vom Vorsitzenden des usbekischen Ringerverbandes, Nigmatullo Yo‘ldoshev, gebührend ausgezeichnet. Bei der Zeremonie erhielt Quvonchbek Ismoilov ein Drei-Zimmer-Haus, während Muxlisa Masharipova mit einem Geldpreis in Höhe von 200 Millionen Sum belohnt wurde.

Diese Anerkennung für die jungen Athleten dient als würdige Motivation für ihre Erfolge auf internationaler Bühne und ihren Beitrag zur Entwicklung des Sports im Land.

Wir gratulieren den Weltmeistern zu dieser hohen Auszeichnung und wünschen ihnen für kommende Wettkämpfe weiterhin viel Erfolg!