Auf dem Internationalen Ombudsleute-Forum in Moskau wurde eine Absichtserklärung zur Gründung der Weltvereinigung unabhängiger Menschenrechtsaktivisten (VNOP) unterzeichnet. Das Dokument wurde von 74 Menschenrechtsaktivisten unterstützt. Die neue Struktur sieht die Bereitstellung grenzüberschreitender rechtlicher Unterstützung in Fällen von Menschenrechtsverletzungen in verschiedenen Ländern sowie die Entwicklung gemeinsamer Mechanismen zur Krisenbewältigung vor.

Usbekistan nahm ebenfalls an dem Forum teil, das im Rahmen der nächsten Sitzung der Allianz der eurasischen Ombudsleute organisiert wurde. Als Vertreter des Landes nahm der stellvertretende Ombudsmann für Menschenrechte des Oliy Majlis teil. In seiner Rede ging er auf den Schutz von Kindern und Jugendlichen im Internet sowie die Schaffung eines sicheren digitalen Umfelds für sie ein.

Was beinhaltet die von 74 Menschenrechtsaktivisten unterzeichnete Erklärung?

Die Erklärung drückt die Absicht aus, die Weltvereinigung unabhängiger Menschenrechtsaktivisten zu gründen. Als Grundprinzipien der neuen Struktur wurden im Dokument Humanität, Unabhängigkeit, Unparteilichkeit und internationale Solidarität festgelegt.

Das Hauptziel der Initiative ist die Stärkung der Zusammenarbeit zwischen den Institutionen verschiedener Länder im Bereich des Menschenrechtsschutzes. Insbesondere sollen Mechanismen der gegenseitigen Hilfe etabliert werden, wenn die Kapazitäten eines Staates nicht ausreichen oder Menschenrechtsprobleme mehrere Länder betreffen.

Es ist anzumerken, dass das unterzeichnete Dokument derzeit noch nicht den vollständigen Arbeitsbeginn der Organisation bedeutet, sondern die Unterstützung der Absicht und Initiative zu ihrer Gründung.

Grenzüberschreitende rechtliche Unterstützung und gemeinsame Krisenreaktion

Die Notwendigkeit der Gründung der neuen Vereinigung wird mit den komplexen Problemen der modernen Welt begründet. Bewaffnete Konflikte, technogene und natürliche Katastrophen, humanitäre Krisen sowie Massenmigration erfordern neue Mechanismen der internationalen Zusammenarbeit beim Schutz der Menschenrechte.

Im Rahmen der Initiative ist die Entwicklung mehrerer wichtiger Richtungen geplant:

Grenzüberschreitende rechtliche Unterstützung: Stärkung der Zusammenarbeit bei der rechtlichen Unterstützung von Personen, deren Rechte in verschiedenen Ländern verletzt wurden.

Gemeinsame Krisenreaktion: Entwicklung koordinierter Maßnahmen und gemeinsamer Ansätze zwischen Ombudsleuten bei massiven Rechtsverletzungen.

Erfahrungsaustausch: Studium effektiver Methoden und Praktiken beim Schutz der Menschenrechte.

Internationale Solidarität: Fortsetzung des Dialogs im Bereich des Menschenrechtsschutzes, auch unter Bedingungen politischer und zwischenstaatlicher Differenzen.

Die Mitgliedschaft in der Organisation soll offen sein. Menschenrechtsaktivisten, die ihre Werte unterstützen, können der Vereinigung beitreten.

„Moskauer Prinzipien“ – die wichtigsten Kriterien der Zusammenarbeit

Die Tätigkeit der zukünftigen Vereinigung soll auf den Prinzipien der internationalen Zusammenarbeit zum Schutz der Menschenrechte basieren, die als „Moskauer Prinzipien“ bezeichnet werden. Dieses Dokument enthält 23 Regeln.

Besonderes Augenmerk wird darin auf den Schutz der Menschenwürde, die Universalität von Rechten und Freiheiten, die Achtung der nationalen Vielfalt, die Rechtsstaatlichkeit und Unparteilichkeit gelegt.

Eine der Hauptaufgaben der Prinzipien ist die Stärkung der Unabhängigkeit nationaler Menschenrechtsinstitutionen sowie die Aufrechterhaltung ihrer Zusammenarbeit, selbst wenn zwischen den Staaten Differenzen auftreten.

Vertreter aus 70 Ländern versammelten sich in Moskau

Das Internationale Ombudsleute-Forum fand vom 16. bis 18. November 2026 in Moskau statt. An der Veranstaltung nahmen über 450 Vertreter aus rund 70 Ländern teil.

Unter ihnen waren Vertreter nationaler Menschenrechtsinstitutionen, internationale Experten und junge Menschenrechtsaktivisten. Das Programm des Forums umfasste Diskussionen über den Austausch bewährter Verfahren beim Menschenrechtsschutz, den Schutz junger Menschen vor schädlichen Informationen im Internet und die Förderung der internationalen Zusammenarbeit.

Im Rahmen der Teilnahme der usbekischen Delegation wurde die Erfahrung beim Schutz von Kindern und Jugendlichen im digitalen Umfeld vorgestellt. Gleichzeitig wurden auf dem Forum Fragen zur Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Staaten und Menschenrechtsinstitutionen in Fällen von Menschenrechtsverletzungen erörtert.