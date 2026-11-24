Der fünffache Schachweltmeister Viswanathan Anand Javokhir Sindarov äußerte sich zu dem historischen Duell zwischen ihm und dem amtierenden Weltmeister Gukesh Dommaraju. Die indische Legende hält die Stärke der beiden Großmeister für nahezu ausgeglichen. Seiner Meinung nach stehen die Chancen im Kampf um den Weltmeistertitel bei 50 zu 50. Diese Einschätzung von Anand ist für usbekische Schachfans von besonderer Bedeutung, da er offen erklärte, dass er das Potenzial von Sindarov auf dem Niveau des amtierenden Weltmeisters sieht. «Die Chancen stehen 50 zu 50» In einem Interview mit Chess.com verglich Anand die allgemeine Stärke beider Schachspieler. Er betonte, dass ihre aktuelle sportliche Form zwar unterschiedlich sein mag, sie aber in Bezug auf ihr schachliches Potenzial sehr nah beieinander liegen. «Ich denke, ihr allgemeines Potenzial ist fast identisch. Ich spreche nicht von der aktuellen Form, sondern von der reinen Stärke. Deshalb sind die Chancen sehr ausgeglichen — etwa 50 zu 50», sagte Anand.

Für den erfahrenen Großmeister ist der interessanteste Aspekt des Duells jedoch nicht nur die Vorhersage des Siegers. Er möchte beobachten, wer als Erster gewinnt, welcher Spieler den ersten Druck auf seinen Gegner ausübt und wer durch unerwartete Züge einen Vorteil erlangt. «Die Zahlen an sich sind nicht so wichtig. Für mich ist es viel interessanter zu sehen, wer zuerst gewinnt, wer zuerst anfängt, Druck auf den Gegner auszuüben, und wer durch mehr unerwartete Züge auffällt. Diese Dinge geben mir mehr Aufschluss», fügte er hinzu. Welchen Rat gab Anand Gukesh? Die indische Schachlegende betonte, dass die wichtigste Aufgabe für den amtierenden Weltmeister darin bestehe, in Topform zum Duell zu erscheinen und mit Selbstvertrauen zu spielen. Anand sagte, dass es keinen Zweifel an Gukeshs Talent gebe und er dies in jeder Partie im Hinterkopf behalten müsse. Gleichzeitig merkte er an, dass ein solches Selbstvertrauen auch für Sindarov entscheidend sei. «Letztendlich ist Gukesh ein sehr talentierter Schachspieler und das sollte er nicht vergessen. Dasselbe lässt sich über Sindarov sagen. Wir haben gesehen, wie stark er in diesem Jahr ist.