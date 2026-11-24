In China wurde ein Beamter zum Tode verurteilt, weil er mit einem ausländischen Geheimdienst zusammengearbeitet und Staatsgeheimnisse ins Ausland weitergegeben hatte. Die Person, die nur unter dem Nachnamen Ma bekannt ist, übermittelte mehr als 100 geheimdienstliche Informationen, von denen 35 später als Staatsgeheimnisse eingestuft wurden. Für diese Dienste erhielt er über 1 Million Yuan, was etwa 150.000 Dollar entspricht.

Dies wurde in einer Mitteilung bekannt gegeben, die von einem offiziellen Informationskanal der Nationalen Verwaltung für den Schutz von Staatsgeheimnissen Chinas verbreitet wurde. Auch die Nachrichtenagentur Reuters berichtete über diesen Fall, merkte jedoch an, dass sie die Details des Vorfalls nicht unabhängig bestätigen konnte.

Wie tappte der chinesische Beamte in die Falle des Geheimdienstes?

Laut dem offiziellen Bericht lernte Ma während seines Dienstes im Ausland einen Vertreter eines ausländischen Geheimdienstes kennen. Er traf sich regelmäßig mit einer Person, die sich unter dem Pseudonym „Kaylin“ vorstellte, unter dem Vorwand, Chinesisch zu lernen.

Die zunächst als einfache Unterhaltung begonnene Beziehung entwickelte sich mit der Zeit hin zu Fragen über politische und vertrauliche Informationen. Später stellte „Kaylin“ ihn einer weiteren Person vor. Diese drohte dem Beamten, der chinesischen Regierung zu melden, dass er zuvor bereits vertrauliche Informationen preisgegeben hatte.

Daraufhin erklärte sich Ma bereit, mit dem ausländischen Geheimdienst zusammenzuarbeiten. Es wurde eine Vereinbarung unterzeichnet, die Bedingungen zur Geheimhaltung und Loyalität enthielt. Der Beamte erhielt regelmäßige Zahlungen und einen speziellen Laptop für den Empfang und Versand von Informationen.

Über 100 Informationen ins Ausland übermittelt

Auch nach seiner Rückkehr nach China setzte Ma seine Spionagetätigkeit fort. Er extrahierte notwendige Informationen aus vertraulichen Dokumenten, auf die er aufgrund seiner dienstlichen Stellung Zugriff hatte, und sandte sie abends über spezielle Internetplattformen ins Ausland.

Dem offiziellen Bericht zufolge übermittelte er insgesamt mehr als 100 geheimdienstliche Informationen. 35 davon wurden später als Staatsgeheimnisse eingestuft.

Für diese Tätigkeit erhielt der Beamte über 1 Million Yuan. Dies entspricht nach aktuellen Berechnungen etwa 150.000 US-Dollar.

Welche Strafe wurde gegen den Beamten verhängt?

Ein chinesisches Gericht verurteilte den unter dem Namen Ma bekannten Beamten zum Tode. Zudem wurde die Beschlagnahmung seines gesamten persönlichen Vermögens angeordnet.

Wichtige Details des Falls wurden jedoch nicht offengelegt. Insbesondere wurde nicht mitgeteilt, in welcher staatlichen Behörde der Beamte arbeitete, mit welchem ausländischen Geheimdienst er zusammenarbeitete und wann sowie wo der Prozess stattfand.

Am wichtigsten ist, dass es keine offiziellen Informationen darüber gibt, ob das Urteil bereits vollstreckt wurde. Daher kann man derzeit nur davon sprechen, dass der Beamte zum Tode verurteilt wurde, eine Bestätigung der Vollstreckung liegt jedoch nicht vor.

Auch die Nachrichtenagentur Reuters erklärte, dass sie die von offiziellen chinesischen Quellen verbreitete Meldung nicht unabhängig überprüfen konnte.

Warum löste diese Nachricht in China eine große Debatte aus?

Die Nachricht über diesen Vorfall verbreitete sich in den staatlichen Medien massiv. Am Morgen des 23. November wurde sie zu einem der meistdiskutierten Themen im chinesischen sozialen Netzwerk Weibo.

Die chinesischen Behörden für den Schutz von Staatsgeheimnissen warnen in den letzten Jahren regelmäßig über soziale Medien vor den Methoden ausländischer Geheimdienste, Beamte zur Zusammenarbeit zu bewegen.

Es heißt, dass auch in diesem Fall zunächst der Aufbau von Vertrauen, das Angebot finanzieller Vorteile und später die Ausübung von Druck durch Drohungen angewandt wurden.

Dieser Vorfall hat gezeigt, dass die Themen Schutz von Staatsgeheimnissen und der Kampf gegen ausländische Spionagetätigkeiten in China wieder ganz oben auf der Tagesordnung stehen.