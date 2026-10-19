Arbeitsloser Mann in Japan isst zwei Jahre lang tausend kostenlose Mahlzeiten

Ein 38-jähriger arbeitsloser Mann in Japan wurde festgenommen, weil er verdächtigt wird, über zwei Jahre hinweg durch eine Lücke in einer Essensliefer-App mehr als tausend Mahlzeiten kostenlos erhalten zu haben. Durch den Missbrauch des Stornierungs- und Rückerstattungssystems verursachte er dem Unternehmen einen Schaden von über 3,7 Millionen Yen, was etwa 24.000 Dollar entspricht.

Berichten zufolge nutzte Takuya Higashimoto, ein Bewohner von Nagoya in der Präfektur Aichi, über zwei Jahre lang Funktionen von Demae-can, einer der größten Essenslieferplattformen Japans. Er wandte mehrere Methoden an, um sicherzustellen, dass sein Betrug nicht leicht entdeckt wurde.

Ermittler gaben an, dass Higashimoto insgesamt 124 Konten über die App eröffnet hatte. Die meisten davon wurden mit falschen Namen und Adressen registriert. Der Mann nutzte normalerweise Prepaid-Karten zur Kontoeröffnung und kündigte seine Mitgliedschaft wenige Tage später, was es der Plattform erschwerte, seine Aktivitäten zu verfolgen und den Betrug zu stoppen.

Japanische Medien berichteten, dass Higashimoto Essen über die Demae-can-App bestellte und die kontaktlose Lieferung wählte. Nachdem das Essen geliefert worden war, behauptete er fälschlicherweise, die Bestellung nicht erhalten zu haben, um eine Rückerstattung zu erhalten.

Am 30. Juli eröffnete er beispielsweise ein neues Konto mit einem falschen Namen und einer falschen Adresse. Er behauptete dann, dass Eiscreme, eine Bento-Box und Hähnchensteaks nicht geliefert worden seien, und erreichte so eine Rückerstattung von 16.000 Yen, also etwa 105 Dollar.

„Ich habe diese Methode anfangs nur ausprobiert. Als ich anfing, von meinem Betrug zu profitieren, konnte ich nicht mehr aufhören“, gestand Higashimoto der Polizei nach seiner Festnahme Anfang dieses Monats.

Der Mann, der seit mehreren Jahren arbeitslos ist, wurde Anfang des Monats festgenommen und offiziell wegen Betrugs angeklagt. Sein Erfolg, über zwei Jahre hinweg mehr als tausend kostenlose Mahlzeiten zu erhalten, veranlasste die Lieferplattform zum Handeln.

Demae-can hat ein Warnsystem eingeführt, das verdächtige und ungewöhnliche Transaktionen erkennt, um ähnliche Vorfälle in Zukunft zu verhindern. Das neue System zielt darauf ab, ungewöhnliche Aktivitäten rechtzeitig zu erkennen und Betrug auf der Plattform einzuschränken.