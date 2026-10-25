Sturm legt Stromnetze lahm: Notstand in Schottland, England und Irland

Großbritannien und Irland wurden von einem weiteren verheerenden Sturm „Boelo“ heimgesucht, der enorme Schäden verursachte. Laut Sky News sind infolge des heftigen Zyklons und Sturms zehntausende Haushalte in der gesamten Region ohne Strom.

Dies ist das zweite große Unwetter, das die Insel innerhalb weniger Tage getroffen hat; bereits am 23. Oktober verursachte der Sturm „Ashley“ schwere Schäden, deren Folgen noch nicht vollständig beseitigt waren.

Windgeschwindigkeiten von 38 m/s: Die am stärksten betroffenen Gebiete

Das Ausmaß der Naturkatastrophe weitete sich rasch aus und verursachte schwere Schäden an der Infrastruktur:

Rekordverdächtige Windgeschwindigkeiten: In Schottland erreichten die Windböen stellenweise bis zu 38 Meter pro Sekunde , während sie in England bis zu 31,1 m/s erreichten;

Über 57.000 Haushalte im Dunkeln: Stand Freitagmorgen, den 25. Oktober, waren in den nordenglischen Grafschaften Greater Manchester, Cumbria und Lancashire mehr als 57.000 Haushalte ohne Strom;

Lage in den Nachbarregionen: Auch in Irland und Nordirland waren am Sonntag tausende Verbraucher von Stromausfällen betroffen;

Schwerste Auswirkungen: Die südwestliche Region, Südwales sowie die West- und Ost-Midlands wurden als die am stärksten betroffenen Gebiete eingestuft.

Orangefarbene Warnstufe und Einsatz der Rettungsdienste

Aufgrund der gefährlichen Wetterbedingungen warnen die zuständigen Behörden die Bevölkerung: