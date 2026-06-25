Starker Murenabgang reißt Auto in Kirgisistan mit: 6 Tote

Ein gewaltiger Murenabgang auf der Autobahn Osch–Alai in Kirgisistan hat tragische Folgen gefordert. Infolge des Vorfalls kamen mindestens sechs Menschen ums Leben.

Berichten zufolge ereignete sich die Tragödie am 24. Juni. Der starke Schlammstrom riss einen auf der Straße fahrenden Personenkraftwagen mit.

Bisher liegen keine genauen Informationen über die Identität der Todesopfer und Verletzten sowie über die Anzahl der Personen im Auto vor. Die zuständigen Behörden klären derzeit die Einzelheiten des Vorfalls.

Rettungskräfte setzen die Such- und Bergungsarbeiten am Unfallort fort. Die Lage in dem Gebiet ist unter Kontrolle.

Experten führen die Zunahme von Murenabgängen, Überschwemmungen und anderen Naturkatastrophen in den letzten Jahren auf den Klimawandel zurück.