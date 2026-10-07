Usbekischer Kurier in Japan wegen Belästigung einer Schülerin festgenommen

Im Tokioter Bezirk Setagaya wurde ein 45-jähriger usbekischer Essenslieferant festgenommen, weil er verdächtigt wird, eine 10-jährige Schülerin belästigt zu haben. Dies berichtete Shueisha Online.

Dem Bericht zufolge ereignete sich der Vorfall am 5. Juli gegen 17:00 Uhr. Das Mädchen öffnete die Tür, um eine Bestellung entgegenzunehmen, die ihre Mutter aufgegeben hatte, während sie selbst nicht zu Hause war. Es besteht der Verdacht, dass der Kurier das Mädchen daraufhin umarmte und unangemessene Handlungen vornahm.

Das Mädchen meldete den Vorfall selbst bei der Polizei. Die Strafverfolgungsbehörden identifizierten den Verdächtigen anhand von Registrierungsdaten und Aufnahmen von Überwachungskameras.

Laut Medienberichten hat der Verdächtige die Tat gestanden. Es wird zudem vermutet, dass er sich beim Lieferdienst unter dem Namen eines japanischen Staatsbürgers registriert haben könnte.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen.