Schlangen verbreiten sich nach Überschwemmungen in chinesischen Dörfern

In mehreren Dörfern im Autonomen Gebiet Guangxi im Süden Chinas sind Schlangen aufgetaucht. Als Ursache für den Vorfall werden die Überschwemmungen nach dem Taifun „Maysak“ genannt.

Berichten zufolge sind etwa 900 Schlangen aus einer örtlichen Schlangenfarm entkommen. Die meisten von ihnen sollen ungiftig sein, es könnten sich jedoch auch wilde und gefährliche Arten darunter befinden.

Den Anwohnern wurde geraten, vorsichtig zu sein, nicht zu versuchen, die Schlangen selbst zu fangen, und solche Vorfälle den zuständigen Behörden zu melden.

Derzeit sind Rettungskräfte und Experten damit beschäftigt, die in den Dörfern verteilten Schlangen einzufangen.