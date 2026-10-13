US-Präsident macht vor Anhängern aufsehenerregende Aussage

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US-Präsident macht vor Anhängern aufsehenerregende Aussage

Der US-Präsident Donald Trump erklärte bei einer Wahlkampfveranstaltung in Ohio, dass er eine dritte Amtszeit als Staatsoberhaupt anstreben würde. Associated Press berichtete, dass das Weiße Haus auf die Rufe der Anhänger reagierte und nicht verhehlte, dass ihm der Gedanke an vier weitere Jahre an der Macht gefalle.

Diese Aussage löste vor dem Hintergrund des 22. Verfassungszusatzes der USA, der die Präsidentschaft strikt auf zwei Amtszeiten begrenzt, erneut politische Debatten aus.

«Noch vier Jahre!»: Was geschah bei der Kundgebung in Ohio?

In seiner Rede bei der öffentlichen Veranstaltung sprach Trump über die Zukunft des Landes und Pläne zur wirtschaftlichen Entwicklung:

  • Wirtschaftliche Versprechen: Trump versprach, dass es bei einem Sieg der Republikaner bei den anstehenden Zwischenwahlen zu einem «beispiellosen wirtschaftlichen Erfolg» im Land kommen werde;

  • Reaktion der Menge: Nach seinen Worten begannen die Teilnehmer der Kundgebung lautstark zu rufen: «Noch vier Jahre!» riefen sie;

  • Trumps offenes Geständnis: Als Antwort auf den Zuspruch der Menge sagte der Präsident: «Ich würde das gerne tun», antwortete er.

Trumps politischer Weg und die kontroversen Andeutungen zu einer dritten Amtszeit

Trumps Äußerungen über eine dritte Amtszeit sind nicht das erste Mal zu hören:

  • Chronik der Rückkehr an die Macht: Trump, der 2016 erstmals zum Präsidenten gewählt wurde, verlor 2020 gegen Joe Biden. Er gewann jedoch die Wahl 2024 und kehrte ins Weiße Haus zurück;

  • Interne Gespräche und die Angst vor Machtverlust: Reuters schreibt, dass Trump in privaten Gesprächen über die Möglichkeit einer dritten Amtszeit diskutiert habe, aus Sorge, vorzeitig an Macht zu verlieren und als «lahme Ente» (ein politisch einflussloser Präsident am Ende seiner Amtszeit) zu gelten;

  • Verfassungsrechtliche Beschränkungen: Zuvor hatte Trump eingeräumt, dass er rechtlich nicht für eine dritte Amtszeit kandidieren könne, drückte jedoch vor dem Hintergrund der starken politischen Unterstützung in der Bevölkerung sein Bedauern darüber aus;

  • Geheimnisvolle Antworten: In einem Interview mit NBC News im Februar dieses Jahres wich er der Frage aus: «Das wäre sehr interessant. Aber es wäre schrecklich, wenn ich die Antwort geben würde, die Sie erwarten», hinterließ er eine vage Andeutung.

Während der US-Wahlkampf in eine heiße Phase eintritt, wird erwartet, dass Trumps resonanzstarke Auftritte in den politischen Kreisen Washingtons noch lange diskutiert werden.

Donald TrumpOhioDritte AmtszeitVerfassungUS-Politik
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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