Trump erklärt den Beginn einer beispiellosen Wirtschaftsoperation gegen Iran

·4·Welt
Trump erklärt den Beginn einer beispiellosen Wirtschaftsoperation gegen Iran

Nach dem erfolglosen Abschluss der Verhandlungen über eine Einigung im Nahen Osten ist die Konfrontation zwischen den USA und Iran in eine neue, noch gefährlichere Phase eingetreten. US-Präsident Donald Trump kündigte an, dass gegen Iran die umfassendsten und härtesten Wirtschaftssanktionen der Weltgeschichte verhängt würden, weil Teheran die vorgeschlagenen Bedingungen abgelehnt habe. Welche Pläne stehen hinter der scharfen Erklärung des Präsidenten?

„Sie konnten eine günstige Gelegenheit nicht nutzen“: Trumps Erklärung auf Truth Social

Auf seiner offiziellen Truth-Social-Seite erklärte Donald Trump, dass die iranische Führung den vorgeschlagenen diplomatischen Weg nicht genutzt habe, und veröffentlichte folgende Erklärung:

„Niemand hat der Islamischen Republik Iran eine bessere Gelegenheit für ein Abkommen angeboten als ich. Leider konnten sie diese nicht nutzen. Deshalb kündige ich heute die verheerendste Wirtschaftsoperation an, die jemals gegen ein Land durchgeführt wurde“, sagte Donald Trump.

Nach Angaben des US-Präsidenten geht es um eine beispiellose vollständige wirtschaftliche und finanzielle Isolation. Trump warnte außerdem Drittstaaten, die Teheran helfen oder unterstützen, vor schwerwiegenden Folgen und rief alle Verbündeten auf, sich den Beschränkungen Washingtons anzuschließen.

Die Dynamik der Spannungen zwischen den USA und Iran

Phase / Ereignis

Entwicklungen und Einzelheiten

Mitte Juni

Ein erstes Memorandum über den Abschluss eines Friedensabkommens wurde unterzeichnet

Juli (3 Wochen später)

Schiffe in der Straße von Hormus wurden beschossen, und die Seiten tauschten Raketenangriffe aus

Die vergangenen Wochen

Verhandlungen unter Beteiligung von Vermittlern aus dem Nahen Osten scheiterten

Neue Maßnahme

Eine umfassende Wirtschaftsblockade und globale Isolationskampagne gegen Iran

Vom Juni-Memorandum bis zu den Raketenangriffen

Die Krise zwischen den beiden Staaten eskalierte im Sommer. Zwar wurde im Juni ein erstes Memorandum auf dem Weg zu einem Friedensabkommen unterzeichnet, doch Angriffe auf Handelsschiffe in der Straße von Hormus und der Austausch von Raketenangriffen drei Wochen später brachten den Friedensprozess vollständig zum Erliegen.

Nachdem auch die über regionale Vermittler geführten Verhandlungen in den vergangenen Wochen ergebnislos geblieben waren, wechselte Washington zu einer Strategie, die neben dem Einsatz von Gewalt auf eine vollständige Lähmung der iranischen Wirtschaft abzielt.

Glauben Sie, dass die neue Wirtschaftsblockade der USA Iran dazu bewegen kann, die Bedingungen eines Abkommens zu akzeptieren, oder wird sie den militärischen Konflikt in der Region weiter verschärfen?

Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese wichtige analytische Nachricht sofort mit Menschen, die sich für internationale Politik interessieren!

Donald TrumpIranVereinigte StaatenWeißes HausTruth Social
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Berühmte TikTok-Bloggerin in Frankreich brutal ermordetBerühmte TikTok-Bloggerin in Frankreich brutal ermordetHeute, 07:52Geheimer Korridor in der Straße von Hormus: US-Streitkräfte eröffnen neue Route für ÖlexporteGeheimer Korridor in der Straße von Hormus: US-Streitkräfte eröffnen neue Route für ÖlexporteHeute, 06:41Frau bei Berglöwenangriff getötet: Erste Tragödie seit 1999Frau bei Berglöwenangriff getötet: Erste Tragödie seit 1999Heute, 00:26Ferrari-Elektroauto für 40 Millionen Dollar verkauft und Rekord aufgestelltFerrari-Elektroauto für 40 Millionen Dollar verkauft und Rekord aufgestelltGestern, 23:11China baut große künstliche Insel in umstrittenem GebietChina baut große künstliche Insel in umstrittenem GebietGestern, 23:04Mann in Singapur greift Senior an, der seiner Tochter über den Kopf streichelteMann in Singapur greift Senior an, der seiner Tochter über den Kopf streichelteGestern, 19:24
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Unerwartete Mahr-Forderung einer kasachischen Braut verblüfft alle
Unerwartete Mahr-Forderung einer kasachischen Braut verblüfft alle
Gästeliste für Ronaldos und Georginas Hochzeit sorgt für Aufsehen
Gästeliste für Ronaldos und Georginas Hochzeit sorgt für Aufsehen
Ein riesiger Drache tauchte über Glasgow am Himmel auf und versetzte alle ins Staunen
Ein riesiger Drache tauchte über Glasgow am Himmel auf und versetzte alle ins Staunen
Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich
Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich
Das schönste Wort der Welt wurde bekannt gegeben
Das schönste Wort der Welt wurde bekannt gegeben
Kreatur mit intakter Beute im Magen an den Strand gespült
Kreatur mit intakter Beute im Magen an den Strand gespült
Drohne filmt zum ersten Mal vollständige Geburt eines Wals
Drohne filmt zum ersten Mal vollständige Geburt eines Wals
Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert
Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert