Trump erklärt den Beginn einer beispiellosen Wirtschaftsoperation gegen Iran

Nach dem erfolglosen Abschluss der Verhandlungen über eine Einigung im Nahen Osten ist die Konfrontation zwischen den USA und Iran in eine neue, noch gefährlichere Phase eingetreten. US-Präsident Donald Trump kündigte an, dass gegen Iran die umfassendsten und härtesten Wirtschaftssanktionen der Weltgeschichte verhängt würden, weil Teheran die vorgeschlagenen Bedingungen abgelehnt habe. Welche Pläne stehen hinter der scharfen Erklärung des Präsidenten?

„Sie konnten eine günstige Gelegenheit nicht nutzen“: Trumps Erklärung auf Truth Social

Auf seiner offiziellen Truth-Social-Seite erklärte Donald Trump, dass die iranische Führung den vorgeschlagenen diplomatischen Weg nicht genutzt habe, und veröffentlichte folgende Erklärung:

„Niemand hat der Islamischen Republik Iran eine bessere Gelegenheit für ein Abkommen angeboten als ich. Leider konnten sie diese nicht nutzen. Deshalb kündige ich heute die verheerendste Wirtschaftsoperation an, die jemals gegen ein Land durchgeführt wurde“, sagte Donald Trump.

Nach Angaben des US-Präsidenten geht es um eine beispiellose vollständige wirtschaftliche und finanzielle Isolation. Trump warnte außerdem Drittstaaten, die Teheran helfen oder unterstützen, vor schwerwiegenden Folgen und rief alle Verbündeten auf, sich den Beschränkungen Washingtons anzuschließen.

Die Dynamik der Spannungen zwischen den USA und Iran

Phase / Ereignis Entwicklungen und Einzelheiten Mitte Juni Ein erstes Memorandum über den Abschluss eines Friedensabkommens wurde unterzeichnet Juli (3 Wochen später) Schiffe in der Straße von Hormus wurden beschossen, und die Seiten tauschten Raketenangriffe aus Die vergangenen Wochen Verhandlungen unter Beteiligung von Vermittlern aus dem Nahen Osten scheiterten Neue Maßnahme Eine umfassende Wirtschaftsblockade und globale Isolationskampagne gegen Iran

Vom Juni-Memorandum bis zu den Raketenangriffen

Die Krise zwischen den beiden Staaten eskalierte im Sommer. Zwar wurde im Juni ein erstes Memorandum auf dem Weg zu einem Friedensabkommen unterzeichnet, doch Angriffe auf Handelsschiffe in der Straße von Hormus und der Austausch von Raketenangriffen drei Wochen später brachten den Friedensprozess vollständig zum Erliegen.

Nachdem auch die über regionale Vermittler geführten Verhandlungen in den vergangenen Wochen ergebnislos geblieben waren, wechselte Washington zu einer Strategie, die neben dem Einsatz von Gewalt auf eine vollständige Lähmung der iranischen Wirtschaft abzielt.

Glauben Sie, dass die neue Wirtschaftsblockade der USA Iran dazu bewegen kann, die Bedingungen eines Abkommens zu akzeptieren, oder wird sie den militärischen Konflikt in der Region weiter verschärfen?

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