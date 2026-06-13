Iran befestigt Atomanlagen aus Angst vor Beschlagnahmung durch die USA

Auf der globalen politischen Bühne stehen die diplomatischen und militärischen Beziehungen zwischen den USA und dem Iran weiterhin im Fokus. Teheran fürchtet, dass Washington strategische Nuklearbestände beschlagnahmen oder gewaltsam entfernen könnte. Daher hat der Iran begonnen, seine geheimen Lagerstätten für hochangereichertes Uran mit zusätzlichen Verteidigungsmaßnahmen zu sichern.

Der bekannte US-Sender CNN berichtete unter Berufung auf zuverlässige Quellen, dass das iranische Militär in den letzten Wochen strategische unterirdische Tunnel gezielt gesprengt und deren Zugänge vermint hat.

Eine halbe Tonne angereichertes Uran unter der Erde versteckt

Analysen zufolge machen diese Sicherheitsmaßnahmen den Zugriff auf die etwa eine halbe Tonne hochangereichertes Uran nahezu unmöglich. Eine Bergung würde nun massive Ingenieursarbeiten und eine Minenräumung erfordern.

Beobachter warnen, dass dieser Schritt die Friedensverhandlungen zwischen Washington und Teheran belasten könnte. US-Präsident Donald Trump hatte als Bedingung für einen Erfolg gefordert, dass der Iran sein angereichertes Uran vollständig aus dem Land schafft oder vernichtet.

Die folgende Tabelle bietet einen Überblick über den Nuklearkonflikt und den aktuellen Zustand der Anlagen:

Besorgter Staat Menge an angereichertem Uran Hauptlagerstätte Zerstörungsfaktor der Anlage Hauptbedingung des US-Präsidenten Aktueller Stand der Verhandlungen Islamische Republik Iran Etwa eine halbe Tonne

(Hochangereichert) Nuklearkomplex Isfahan

(Unter eingestürzten Tunneln) Militärschläge von Israel und den USA im Juni 2025 Uran aus dem Land schaffen oder vollständig vernichten Laufend, jedoch widersprüchliche Aussagen zu den Bedingungen

Geheimnisse unter den Trümmern von Isfahan

Geheimdienstberichten zufolge lagert der Großteil des Urans in den eingestürzten Tunneln des Nuklearkomplexes Isfahan.

Der iranische Außenminister Abbas Araghchi erklärte, die Bestände seien unter den Trümmern der Anlagen begraben, die bei israelisch-amerikanischen Raketenangriffen im Juni 2025 zerstört wurden.

Zukunftsaussichten: Hinter den Kulissen laufen diplomatische Gespräche weiter. Washington und Teheran geben jedoch weiterhin widersprüchliche Erklärungen zu den Bedingungen eines möglichen Abkommens ab.

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