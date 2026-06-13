Iran befestigt Atomanlagen aus Angst vor Beschlagnahmung durch die USA

·41·Welt
Iran befestigt Atomanlagen aus Angst vor Beschlagnahmung durch die USA

Auf der globalen politischen Bühne stehen die diplomatischen und militärischen Beziehungen zwischen den USA und dem Iran weiterhin im Fokus. Teheran fürchtet, dass Washington strategische Nuklearbestände beschlagnahmen oder gewaltsam entfernen könnte. Daher hat der Iran begonnen, seine geheimen Lagerstätten für hochangereichertes Uran mit zusätzlichen Verteidigungsmaßnahmen zu sichern.

Der bekannte US-Sender CNN berichtete unter Berufung auf zuverlässige Quellen, dass das iranische Militär in den letzten Wochen strategische unterirdische Tunnel gezielt gesprengt und deren Zugänge vermint hat.

Eine halbe Tonne angereichertes Uran unter der Erde versteckt

Analysen zufolge machen diese Sicherheitsmaßnahmen den Zugriff auf die etwa eine halbe Tonne hochangereichertes Uran nahezu unmöglich. Eine Bergung würde nun massive Ingenieursarbeiten und eine Minenräumung erfordern.

Beobachter warnen, dass dieser Schritt die Friedensverhandlungen zwischen Washington und Teheran belasten könnte. US-Präsident Donald Trump hatte als Bedingung für einen Erfolg gefordert, dass der Iran sein angereichertes Uran vollständig aus dem Land schafft oder vernichtet.

Die folgende Tabelle bietet einen Überblick über den Nuklearkonflikt und den aktuellen Zustand der Anlagen:

Besorgter Staat

Menge an angereichertem Uran

Hauptlagerstätte

Zerstörungsfaktor der Anlage

Hauptbedingung des US-Präsidenten

Aktueller Stand der Verhandlungen

Islamische Republik Iran

Etwa eine halbe Tonne


(Hochangereichert)

Nuklearkomplex Isfahan


(Unter eingestürzten Tunneln)

Militärschläge von Israel und den USA im Juni 2025

Uran aus dem Land schaffen oder vollständig vernichten

Laufend, jedoch widersprüchliche Aussagen zu den Bedingungen

Geheimnisse unter den Trümmern von Isfahan

Geheimdienstberichten zufolge lagert der Großteil des Urans in den eingestürzten Tunneln des Nuklearkomplexes Isfahan.

Der iranische Außenminister Abbas Araghchi erklärte, die Bestände seien unter den Trümmern der Anlagen begraben, die bei israelisch-amerikanischen Raketenangriffen im Juni 2025 zerstört wurden.

Zukunftsaussichten: Hinter den Kulissen laufen diplomatische Gespräche weiter. Washington und Teheran geben jedoch weiterhin widersprüchliche Erklärungen zu den Bedingungen eines möglichen Abkommens ab.

Verfolgen Sie die neuesten Entwicklungen im Nahen Osten, Details zum Atomabkommen und geopolitische Veränderungen auf Zamin!

IranVereinigte StaatenTeheranWashingtonDonald Trump
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Beamter wegen KI-gestützter Müllentfernung entlassenBeamter wegen KI-gestützter Müllentfernung entlassenHeute, 17:11Antiker Walfriedhof im Indischen Ozean entdeckt: Wissenschaftler sind verblüfftAntiker Walfriedhof im Indischen Ozean entdeckt: Wissenschaftler sind verblüfftHeute, 15:57Beisetzungsdaten für Chameneis bekannt gegebenBeisetzungsdaten für Chameneis bekannt gegebenHeute, 14:45Die letzten Momente eines sterbenden Sterns erstmals präzise abgebildetDie letzten Momente eines sterbenden Sterns erstmals präzise abgebildetHeute, 14:34Kraftstoffbeschränkungen in Moskau eingeführt — was ist der Grund?Kraftstoffbeschränkungen in Moskau eingeführt — was ist der Grund?Heute, 14:21Aktion eines Journalisten für ein Foto mit Shakira bringt das Internet zum LachenAktion eines Journalisten für ein Foto mit Shakira bringt das Internet zum LachenHeute, 11:56
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Seltenes Phänomen am 12. August: Tag wird im Nu zur Nacht
Seltenes Phänomen am 12. August: Tag wird im Nu zur Nacht
Erdrotation verlangsamt sich gefährlich: Wissenschaftler warnen
Erdrotation verlangsamt sich gefährlich: Wissenschaftler warnen
Ranking der weltweit führenden Goldproduzenten veröffentlicht
Ranking der weltweit führenden Goldproduzenten veröffentlicht
Rekordverdächtige heiße Jahre erwarten die Welt
Rekordverdächtige heiße Jahre erwarten die Welt
Ein seltener Blauer Mond erscheint diese Woche am Himmel
Ein seltener Blauer Mond erscheint diese Woche am Himmel
Ranking der Länder mit den schönsten Frauen bekannt gegeben
Ranking der Länder mit den schönsten Frauen bekannt gegeben
Iranischer Oberster Führer Khamenei gibt unerwartete Erklärung ab
Iranischer Oberster Führer Khamenei gibt unerwartete Erklärung ab
Lunochod, 40 Jahre lang stumm, sendet wieder ein Signal
Lunochod, 40 Jahre lang stumm, sendet wieder ein Signal