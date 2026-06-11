Die Spannungen und geopolitischen Spiele auf der Weltbühne erreichen ihren Höhepunkt. Während jenseits des Ozeans die Aufregung um die Weltmeisterschaft anhält, gab es auf internationaler Ebene eine gewaltige, aufsehenerregende Erklärung, die die Weltwirtschaft und Sicherheit direkt betrifft. US-Präsident Donald Trump hat Pläne enthüllt, angesichts der heiklen Lage im Nahen Osten neue und heftige Militärschläge gegen den Iran zu führen und in Zukunft die Insel Kharg – das wirtschaftliche Herz Teherans und das größte Ölterminal des Landes im Persischen Golf – gewaltsam einzunehmen. Über einen offiziellen Beitrag auf seiner Plattform „Truth Social“ versprach Trump, die gesamten Öl- und Gasmärkte des Iran unter vollständige amerikanische Kontrolle zu bringen.

Der Chef des Weißen Hauses betonte in seiner Erklärung, dass die iranischen Streitkräfte, die Militärluftfahrt, die Luftverteidigungssysteme und die strategischen Radaranlagen bereits schweren Schaden erlitten hätten und zerstört seien, während das offensive Potenzial des Landes fast vollständig ausgeschaltet sei. In seiner Ansprache schrieb der US-Präsident insbesondere:

„Wir werden in naher Zukunft die Insel Kharg und andere wichtige iranische Ölinfrastruktureinrichtungen vollständig übernehmen. Dadurch werden wir eine absolute und entschlossene Kontrolle über ihre Öl- und Gasmärkte etablieren.“

Lateinamerikanisches Präzedenzfall und ein Terminal im Milliardenwert

Trump nannte die Politik gegenüber Venezuela als Beispiel für diese scharfe wirtschaftliche und militärische Taktik. Seinen Worten nach „funktionieren“ ähnliche politische Schachzüge mit den Beamten in Caracas „auf revolutionäre und wunderbare Weise“ im Interesse beider Nationen. Es sei daran erinnert, dass der US-Präsident zuvor offen erklärt hatte, dass die USA gemäß einer mit der venezolanischen Regierung getroffenen Vereinbarung persönlich die Kontrolle über die riesigen Einnahmen aus dem Verkauf von 30 bis 50 Millionen Barrel Öl des Landes übernehmen würden und diese Gelder „unter seiner direkten Verwaltung und Verfügung als Präsident“ stünden.

Zur Information: Die Insel Kharg gilt als Lebensader für die iranische Wirtschaft. Denn fast 94 Prozent des gesamten iranischen Ölexports über Seewege werden über diese strategische Insel abgewickelt. In Zeiten höchster Auslastung lagerten in den Speichern dieses Komplexes gleichzeitig bis zu 553 Millionen Barrel an Rohstoffreserven. Schätzungen internationaler Analysten zufolge erzielte Teheran im vergangenen Jahr 2025 allein aus dem Ölexport fast 53 Milliarden Dollar an Nettogewinn – das entspricht genau 11 Prozent des gesamten Bruttoinlandsprodukts (BIP) des Landes.

Bruch des Waffenstillstands und Details zum Krieg im Nahen Osten

Wir erinnern daran, dass die umfassenden militärischen Zusammenstöße zwischen der Allianz aus USA und Israel und dem Iran seit dem 28. Februar 2026 heftig andauern. Am 13. März dieses Jahres führte die US-Luftwaffe große Raketenangriffe auf die Insel Kharg durch. Infolgedessen wurden mehr als 90 wichtige iranische Militäreinrichtungen, darunter Seeminenlager und Raketenbasen, zerstört, die Ölinfrastruktur auf der Insel wurde damals jedoch absichtlich verschont.

Obwohl Anfang April dieses Jahres dank der direkten Vermittlung und diplomatischen Bemühungen Pakistans ein vorübergehender Waffenstillstand zwischen den Kriegsparteien erreicht wurde, wird dieses Abkommen an der Front regelmäßig gebrochen. Insbesondere blockieren US-Kriegsschiffe seit dem 13. April die iranischen Häfen auf dem Seeweg vollständig, während die iranischen Streitkräfte als Antwort unaufhörlich Raketenangriffe auf internationale Handelsschiffe verüben, die die strategische Straße von Hormus passieren. Mitte Mai, so Trump, sei der Friedensverhandlungsprozess in einer „Sackgasse“ gelandet. Die Zeit wird zeigen, wie gefährlich sich die Ereignisse entwickeln und wie sich die Preise auf dem Weltenergiemarkt verändern werden.

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