Auf der indonesischen Insel Lombok haben Fischer die Überreste eines riesigen Hais an Land gezogen. Der ungewöhnliche Fund versetzte die Anwohner und Nutzer sozialer Medien in Erstaunen. Um das Tier an den Strand zu transportieren, mussten vier Männer es an zwei Baumstämmen befestigen und gemeinsam tragen.

Das Video des Vorfalls wurde am 17. November von der Organisation Project Hiu veröffentlicht, die sich für den Schutz von Meerestieren einsetzt. Die Organisation unterstützt Fischer, die Haie jagen, dabei, in den Ökotourismus zu wechseln und alternative Einkommensquellen zu finden.

Zunächst vermuteten einige Internetnutzer, dass das Video mit künstlicher Intelligenz erstellt wurde. Die Organisation wies diese Vermutungen jedoch zurück und bestätigte, dass die Aufnahmen echt sind.

Wie sich herausstellte, zeigt das Video ein Stumpfnasen-Sechskiemerhai. Diese können eine Länge von über 4,6 Metern und ein Gewicht von mehr als 900 Kilogramm erreichen.

Vertreter von Project Hiu gaben auch Informationen über die Lebensweise dieser Tiere bekannt. Beobachtungsstudien zufolge bewegen sich diese Haie tagsüber in einer Tiefe von etwa 450 Metern unter dem Meeresspiegel und steigen nachts auf etwa 200 Meter auf. Wissenschaftler bezeichnen diesen Prozess als „diel vertikale Migration“.

Ein Vertreter der Organisation beschrieb den Sechskiemerhai als ein uraltes und einzigartiges Meerestier und betonte, dass man sie durch die Schaffung alternativer Einkommensquellen für Fischer schützen könne.

Das Video des ungewöhnlichen Fundes verbreitete sich in den sozialen Medien und versetzte die Zuschauer in Staunen.