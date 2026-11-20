Der Cheftrainer von City betonte, dass er nicht an langfristige Saisonpläne oder Ergebnisse im Frühjahr denke, sondern sich nur auf das nächste Spiel konzentriere.

Der Cheftrainer von Manchester CityEnzo Maresca äußerte sich vor dem bevorstehenden Spiel in der Premier League gegen Fulham zu den Zielen und dem Ansatz des Teams für die Saison. Der italienische Fachmann erklärte, dass er die Situation im Februar oder März noch nicht diskutieren wolle, da sein Hauptaugenmerk auf dem nächsten Spiel liege.

„Mein Hauptziel ist es, am Samstag gegen Fulham zu gewinnen. Ich ziehe es vor, jedes Spiel einzeln zu betrachten. Ich mag es nicht, über Februar oder März nachzudenken. Ich konzentriere mich lieber auf die nächste Begegnung. Am Ende der Saison werden wir sehen, wo wir stehen“, sagte Maresca. Seine Worte wurden auf der offiziellen Website von Manchester Cityveröffentlicht.

City möchte die Situation im Titelrennen vorerst nicht diskutieren

Diese Aussage von Maresca bedeutet, dass das Team plant, jede Phase der Saison individuell anzugehen. Der Cheftrainer betonte, dass es wichtiger sei, den nächsten Gegner zu schlagen, als jetzt schon Ergebnisse in einigen Monaten vorherzusagen oder über die endgültige Platzierung in der Tabelle zu spekulieren.

Nach 10 Spieltagen in der englischen Meisterschaft belegt Manchester City mit 21 Punkten den dritten Tabellenplatz. Der nächste Gegner der „Citizens“ ist Fulham.

Wann findet das Spiel Manchester City gegen Fulham statt?

Im Rahmen des nächsten Spieltags der Premier League findet die Begegnung zwischen Manchester City und Fulham am 21. November statt.

Für City ist dieses Spiel von großer Bedeutung, um die Position in der Tabelle zu verbessern und den Druck auf die Konkurrenten im Titelrennen aufrechtzuerhalten.