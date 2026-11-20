Eines der am meisten erwarteten Spiele des 28. Spieltags der Superliga fand in Namangan statt. Navbahor empfing den Fargʻona-Klub Neftchi zu Hause und gewann mit 3:2. In einem Spiel mit fünf Toren und einem Platzverweis wechselte die Dynamik mehrfach, bis die Gastgeber am Ende drei wichtige Punkte sicherten.

Neftchi begann das Spiel sehr aktiv und ging in der 26. Minute durch ein Tor von Alisher Odilov in Führung. Obwohl dieses Tor den Fargʻona-Spielern die Kontrolle über das Spiel ermöglichte, musste das Team kurz darauf einen schweren Rückschlag hinnehmen.

Nachdem Vladimir Yovovich vom Platz gestellt wurde, musste Neftchi in Unterzahl weiterspielen. Navbahor nutzte die Situation, erhöhte den Druck und glich in der 42. Minute durch ein spektakuläres Tor von Jasurbek Jaloliddinov aus. Sein Schuss war eines der schönsten Tore der Partie.

In der zweiten Halbzeit übernahmen die Gastgeber aus Namangan die volle Initiative und trafen innerhalb kurzer Zeit zweimal ins gegnerische Tor. In der 53. Minute brachte Joel Kojo Navbahor in Führung, und zwei Minuten später erhöhte Diyor Xolmatov auf 3:1.

Doch Neftchi gab nicht auf. In der 77. Minute erzielte Koffi Kouao den zweiten Treffer für die Gäste und brachte die Spannung zurück ins Spiel. In der verbleibenden Zeit versuchten die Gäste den Ausgleich zu erzielen, doch Navbahor verteidigte die Führung erfolgreich.

Der Klub aus Namangan gewann mit 3:2 und erfreute seine Fans im Spitzenspiel des 28. Spieltags der Superliga.

Superliga. 28. Spieltag

Navbahor – Neftchi 3:2

26. Minute — Alisher Odilov (0:1)

42. Minute — Jasurbek Jaloliddinov (1:1)

53. Minute — Joel Kojo (2:1)

55. Minute — Diyor Xolmatov (3:1)

77. Minute — Koffi Kouao (3:2)

Navbahor: O‘tkir Yusupov, Islom Mamatkazin, Shohruh Abdurahmonov, Ruslan Jiyanov, Diyor Xolmatov, Benjamin Teydi, Muhammadali G‘iyosov, Umar Adhamzoda, Jasur Jaloliddinov, Giorgi Jgerenaya, Muhammadqodir Hamraliyev.

Neftchi: Botirali Ergashev, Boyan Siger, Ikromjon Aliboyev, Abror Ismoilov, Vladimir Yovovich, Jamshid Iskanderov, Anvar G‘ofurov, Alisher Odilov, Zoran Marushich, Farruh Sayfiyev, Koffi Kouao.