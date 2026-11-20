Ein Mieter, der zwei Jahre lang im Istanbuler Stadtteil Büyükçekmece lebte, wurde zwangsgeräumt, nachdem er neun Monate lang keine Miete gezahlt hatte. Als der Vermieter und sein Anwalt die Wohnung jedoch inspizierten, bot sich ihnen ein unerwarteter Anblick: Der Mieter hatte von den Wänden über die Decke, Türen und Fenster bis hin zur Heizungsanlage Liebesgedichte und Abschiedsworte hinterlassen.

Wie die Nachrichtenagentur DHA berichtet, ereignete sich der Vorfall im Stadtviertel Fatih im Istanbuler Bezirk Büyükçekmece. Der Mieter, der zwei Jahre lang in der Wohnung im zweiten Stock eines vierstöckigen Gebäudes gelebt hatte, zahlte etwa neun Monate lang keine Miete. Aus diesem Grund leitete der Vermieter ein gerichtliches Räumungsverfahren ein.