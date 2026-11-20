Mann, der 9 Monate lang keine Miete zahlte, hinterließ eine Wohnung voller Liebesgedichte (Foto)
Ein Mieter, der zwei Jahre lang im Istanbuler Stadtteil Büyükçekmece lebte, wurde zwangsgeräumt, nachdem er neun Monate lang keine Miete gezahlt hatte. Als der Vermieter und sein Anwalt die Wohnung jedoch inspizierten, bot sich ihnen ein unerwarteter Anblick: Der Mieter hatte von den Wänden über die Decke, Türen und Fenster bis hin zur Heizungsanlage Liebesgedichte und Abschiedsworte hinterlassen.
Wie die Nachrichtenagentur DHA berichtet, ereignete sich der Vorfall im Stadtviertel Fatih im Istanbuler Bezirk Büyükçekmece. Der Mieter, der zwei Jahre lang in der Wohnung im zweiten Stock eines vierstöckigen Gebäudes gelebt hatte, zahlte etwa neun Monate lang keine Miete. Aus diesem Grund leitete der Vermieter ein gerichtliches Räumungsverfahren ein.
Nachdem der Mieter die Wohnung verlassen hatte, stellte der Anwalt bei der Inspektion fest, dass Wände, Decken, Türen, Fenster, Küchenschränke, Heizkörper und der Heizkessel mit verschiedenen Inschriften versehen waren. Die meisten davon bestanden aus Liebesgedichten und Sätzen über Trennung.
Der Anwalt des Vermieters, Ali Selman Altınbilek, erklärte, dass der ehemalige Mieter auf Nachfrage zu den Inschriften angab, sich in einem schlechten psychischen Zustand befunden zu haben.
Laut dem Anwalt läuft das rechtliche Verfahren zur Deckung des entstandenen Schadens und zur Eintreibung der ausstehenden Miete für neun Monate weiter. Der Vermieter hat zudem Anzeige gegen den ehemaligen Mieter erstattet.
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