Wissenschaftler haben einen wichtigen Schritt getan, um die Ernährung von Menschen auf dem Mond in der Zukunft zu sichern. Forscher der Oregon State University in den USA haben erfolgreich Kartoffeln in einer künstlichen Umgebung gezüchtet, die dem Mondboden ähnelt.

In dem von der NASA unterstützten Experiment wurde die Kartoffelsorte Modoc mit roter Schale und weißem Fruchtfleisch ausgewählt. Diese Sorte zeichnet sich durch ihre frühe Reife aus.

Die Forscher testeten fünf verschiedene künstliche Bodenarten, die dem Regolith ähneln, der die Mondoberfläche bedeckt. Jeder dieser Böden wurde mit unterschiedlichen Mengen an Vermikompost angereichert – einem nährstoffreichen Dünger, der durch die Verarbeitung organischer Abfälle durch Regenwürmer entsteht.

Die Ergebnisse zeigten, dass die Kartoffeln in der Umgebung ohne organischen Dünger kaum Wurzeln schlugen und keine Knollen bildeten. Bei einer Zugabe von 5 Prozent Vermikompost zum Boden verbesserte sich das Pflanzenwachstum leicht.