Wissenschaftler züchten erfolgreich Kartoffeln in einer dem Mondboden ähnlichen Umgebung
Wissenschaftler haben einen wichtigen Schritt getan, um die Ernährung von Menschen auf dem Mond in der Zukunft zu sichern. Forscher der Oregon State University in den USA haben erfolgreich Kartoffeln in einer künstlichen Umgebung gezüchtet, die dem Mondboden ähnelt.
In dem von der NASA unterstützten Experiment wurde die Kartoffelsorte Modoc mit roter Schale und weißem Fruchtfleisch ausgewählt. Diese Sorte zeichnet sich durch ihre frühe Reife aus.
Die Forscher testeten fünf verschiedene künstliche Bodenarten, die dem Regolith ähneln, der die Mondoberfläche bedeckt. Jeder dieser Böden wurde mit unterschiedlichen Mengen an Vermikompost angereichert – einem nährstoffreichen Dünger, der durch die Verarbeitung organischer Abfälle durch Regenwürmer entsteht.
Die Ergebnisse zeigten, dass die Kartoffeln in der Umgebung ohne organischen Dünger kaum Wurzeln schlugen und keine Knollen bildeten. Bei einer Zugabe von 5 Prozent Vermikompost zum Boden verbesserte sich das Pflanzenwachstum leicht.
Das beste Ergebnis wurde in der Umgebung mit 30 Prozent Vermikompost erzielt. Unter diesen Bedingungen waren Wachstum und Ertrag der Kartoffeln nahezu identisch mit denen, die in irdischer Erde angebaut wurden.
Die Wissenschaftler betonen, dass es dem Mondboden an organischen Stoffen und Stickstoff mangelt. Zudem enthält er Schwermetalle, die für Pflanzen schädlich sein können. Organischer Dünger liefert nicht nur Nährstoffe, sondern trägt auch dazu bei, die Wirkung einiger schädlicher Verbindungen zu verringern.
Auch der Nährstoffgehalt der angebauten Kartoffeln wurde untersucht. Es wurde festgestellt, dass der Gehalt an natürlich vorkommenden giftigen Glykoalkaloiden nicht signifikant angestiegen ist. Die Wissenschaftler haben die Kartoffeln jedoch noch nicht probiert – die Ernte wurde für Laboranalysen verwendet.
Experten betrachten Kartoffeln als eine vielversprechende Nahrungsquelle für Astronauten, die in Zukunft langfristig auf dem Mond leben werden. Dies liegt daran, dass sie auf relativ kleinem Raum mehr Kalorien liefern und reich an einer Reihe wichtiger Nährstoffe sind.
Dennoch bedeutet dieses Experiment noch nicht, dass es möglich ist, Kartoffeln direkt auf dem Mond anzubauen. Die Wissenschaftler arbeiten nun daran, verschiedene Sorten zu testen und die Technologien für den Anbau von Lebensmitteln unter Weltraumbedingungen zu verbessern.
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