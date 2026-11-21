Der Vorfall ereignete sich am 17. Oktober während eines Drittligaspiels zwischen Ciudad de Yantzaza und Rio Aguarico.

Ein Vorfall in der dritten ecuadorianischen Liga hatte schwerwiegende Folgen für den Spieler. Der Verteidiger von Ciudad de Yantzaza, Jhon Perlaza, wurde für 8 Jahre gesperrt, nachdem er einen Offiziellen mit einem Stein beworfen und verletzt hatte. Der Schiedsrichterassistent musste sich infolge des Vorfalls einer Operation unterziehen.

In Ecuador wurde eine drastische Disziplinarmaßnahme gegen einen Fußballer verhängt, der während eines Spiels einen Stein auf einen Schiedsrichterassistenten geworfen hatte. Er wurde für 8 Jahre von jeglichen fußballbezogenen Aktivitäten ausgeschlossen.

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Berichten zufolge warf der Verteidiger von Ciudad de Yantzaza, Jhon Perlaza, einen Stein in Richtung des Schiedsrichters. Der Stein traf den Schiedsrichterassistenten im Gesicht, was zu einer schweren Verletzung führte.

Aufgrund der notwendigen sofortigen medizinischen Versorgung des Opfers wurde das Spiel vorzeitig abgebrochen. Nach Angaben des Verbandes musste sich der Schiedsrichterassistent einer Operation unterziehen; der Genesungs- und Rehabilitationsprozess könnte bis zu 60 Tage dauern.

Spieler bis 2034 vom Fußball ausgeschlossen

Das Disziplinarkomitee des ecuadorianischen Fußballverbandes befand Jhon Perlaza des körperlichen Angriffs auf einen Spieloffiziellen für schuldig.

8-jährige Sperre

Der Spieler wurde bis zum 19. Oktober 2034 von der Teilnahme an jeglichen fußballbezogenen Aktivitäten ausgeschlossen. Diese Entscheidung bedeutet für Perlaza eine fast achtjährige Zwangspause vom Fußball.

Auch der Verein blieb nicht ungestraft

Für den Vorfall wurden auch Sanktionen gegen den Verein Ciudad de Yantzaza verhängt. Das Team wurde zu einer Geldstrafe von 2.000 Dollar verurteilt.

Darüber hinaus wurde der Verein verpflichtet, 4.300 Dollar für die Behandlungskosten des verletzten Schiedsrichterassistenten zu zahlen. Zudem darf das Team seine nächsten drei Heimspiele nicht im eigenen Stadion austragen.

Dieser Vorfall zeigt einmal mehr, dass aggressives Verhalten auf dem Fußballplatz nicht nur die Karriere eines Spielers, sondern auch den Ruf und die finanzielle Situation des gesamten Vereins ernsthaft beeinträchtigen kann.