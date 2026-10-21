Die Geschichte einer Frau, deren Gesicht sich während der Schwangerschaft drastisch veränderte, sorgt für Aufsehen

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Die Geschichte einer Frau, deren Gesicht sich während der Schwangerschaft drastisch veränderte, sorgt für Aufsehen

Die 28-jährige Farah Fayzal aus Malaysia berichtete von den drastischen Veränderungen ihrer Gesichtshaut während der Schwangerschaft. Ihr Gesicht war von Falten, starken Entzündungen und eitrigen Ausschlägen gezeichnet. In dieser schwierigen Zeit war die Unterstützung ihres Ehemannes eine große Hilfe für sie.

Die Hautveränderungen belasteten sie auch psychisch

Farah, die in Malaysia als Marketingmanagerin arbeitet, postete Ende Juni ein Foto in den sozialen Medien, das ihr Aussehen während der Schwangerschaft zeigte. Ihr Gesicht wies tiefe Falten, eine vergrößerte Nase und Ohren sowie zahlreiche eitrige Ausschläge auf.

Die Frau erklärte, dass ihre jahrelang verwendeten Hautpflegeprodukte nicht mehr halfen. In den letzten Phasen der Schwangerschaft verschlechterte sich ihr Zustand weiter; jeden Morgen traten neue Ausschläge auf, und ihre Haut juckte und entzündete sich.

Diese Veränderungen wirkten sich auch psychisch stark auf Farah aus. Am 1. August schrieb sie auf ihrer Social-Media-Seite:

«Ich habe eine neunmonatige schwere Zeit hinter mir und wegen der Veränderungen in meinem Gesicht viel geweint. Jetzt bin ich Mutter. Der Erholungsprozess dauert noch an.»

Farah betonte, dass ihr Ehemann eine wichtige Rolle dabei spielte, ihre Ängste zu überwinden und ihre psychische Stabilität zu bewahren.

Ein Mädchen mit Baskenmütze steht vor einer Wand, die mit verschiedenen Bildern bedeckt ist.

«Mein Mann ist mein sicherer Hafen. Er beruhigt mich und erinnert mich ständig daran, dass ich schön, stark und der Liebe würdig bin», sagte sie.

Nach der Geburt ihres Kindes hat sich Farahs Zustand deutlich verbessert. Kürzlich veröffentlichte Bilder zeigen, dass die Entzündungen und Ausschläge im Gesicht deutlich zurückgegangen sind. Die Frau hofft, dass sich ihre Haut vollständig regeneriert und in ihren ursprünglichen Zustand zurückkehrt.

Ihre Geschichte löste jedoch in den sozialen Medien unterschiedliche Reaktionen aus. Während Tausende Nutzer sie unterstützten, kritisierten andere sie dafür, ihr Privatleben öffentlich gemacht zu haben. Wieder andere behaupteten, sie habe ihre Fotos mit Photoshop bearbeitet.

Nach den negativen Kommentaren beschloss Farah, keine weiteren Details über ihre Gesundheit mehr in den sozialen Medien zu teilen. Sie betonte, ihr Ziel sei es gewesen, auf die Veränderungen aufmerksam zu machen, die während der Schwangerschaft bei Frauen an Körper, Haut und Emotionen auftreten können.

«Ich bin niemandem eine Erklärung schuldig. Aber wenn Menschen nicht verstehen, wie Schwangerschaftshormone den weiblichen Körper beeinflussen, wirkt sich das auch auf meine psychische Gesundheit aus», schrieb sie.

Zuvor wurde bereits über die Chinesin Li Wei berichtet, deren Aussehen sich während der Schwangerschaft ebenfalls drastisch veränderte. Solche Vorfälle zeigen, dass Veränderungen während der Schwangerschaft Frauen nicht nur körperlich, sondern auch psychisch belasten können.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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