Gemäß dem unterzeichneten Dokument erhalten die Vereinigten Staaten die Möglichkeit, ihre militärische Präsenz in der Arktis erheblich auszubauen:

Die USA und Dänemark haben ein bedeutendes Abkommen über Verteidigung und Sicherheit in Bezug auf Grönland unterzeichnet. „Wedomosti“ Wie die Publikation berichtet, hat das dänische Parlament (Folketing) am 19. November 2026 das trilaterale Abkommen zwischen den USA, Dänemark und Grönland einstimmig ratifiziert. Zuvor, Anfang November, wurde das Dokument vom grönländischen Parlament gebilligt, nachdem es bereits am 22. September am Rande der UN-Generalversammlung von den Spitzen der drei Parteien unterzeichnet worden war.

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Zwei neue „Verteidigungsgebiete“: Die USA haben das Recht erhalten, neue Militärstützpunkte in der Nähe von Narsarsuaq im Süden und Mestersvig im Osten der Insel zu errichten.

Erweiterung der Pituffik-Basis: Die Infrastruktur der bestehenden Pituffik-Weltraumbasis wird weiter ausgebaut.

„Goldene Kuppel“ (Golden Dome): Der Vertrag ebnet den Weg für die Stationierung von Elementen des amerikanischen Raketenabwehrsystems auf der Insel und gewährt US-Militärflugzeugen und -schiffen freien Zugang zum grönländischen Luftraum und zu den Hoheitsgewässern.

Wichtige Bestimmungen des Abkommens Details und rechtliche Aspekte Militärische Infrastruktur 2 neue Stützpunkte bei Narsarsuaq und Mestersvig, Ausbau der Pituffik-Weltraumbasis Verteidigungssysteme Stationierung von Elementen des Raketenabwehrsystems „Goldene Kuppel“ und freier Transit Politischer und wirtschaftlicher Status Dänische Souveränität bleibt gewahrt; US-Unternehmen erhalten keine Exklusivrechte auf Bodenschätze

Trumps Aussagen und dänische Souveränität

Trotz der aufsehenerregenden Äußerungen von US-Präsident Donald Trump, die USA hätten Grönland „erworben“, bekräftigt der Vertragstext ausdrücklich die dänische Souveränität über die Insel sowie das Selbstbestimmungsrecht der Grönländer. Zudem betonte das dänische Außenministerium, dass dieses Abkommen amerikanischen Unternehmen keinerlei exklusive Privilegien für den Abbau von Bodenschätzen in Grönland einräume.

Das Abkommen tritt in Kraft, sobald Kopenhagen und Nuuk (die Hauptstadt Grönlands) Washington offiziell über den Abschluss des Ratifizierungsprozesses informiert haben – für dieses Dokument ist keine gesonderte Zustimmung des US-Kongresses erforderlich.

Wie wird sich Ihrer Meinung nach die Stationierung neuer US-Militärbasen und des „Goldene Kuppel“-Systems in Grönland auf das geopolitische Gleichgewicht in der Arktis auswirken? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!