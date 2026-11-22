In sozialen Netzwerken verbreiteten sich Berichte, wonach drei nigerianische Männer versucht haben sollen, als arabische Frauen verkleidet in ein Flugzeug nach Dubai zu steigen.

Berichten zufolge nutzten sie weite Kleidung, Kopfbedeckungen und Gesichtsschleier, um ihre Identität zu verbergen. Ihr Versuch, sich zu tarnen, soll jedoch vor dem Boarding aufgeflogen sein.

Fotos des Vorfalls verbreiteten sich ebenfalls im Internet. Auf einem Bild sind drei Personen mit verdeckten Gesichtern und Köpfen zu sehen, auf einem anderen ihre Gesichter ohne Maskierung. Nutzer teilen diese Bilder als „Vorher-Nachher“-Vergleich.

Gleichzeitig gibt es Unklarheiten zu den Details des Vorfalls. Da der letzte Teil des verbreiteten Beitrags nicht vollständig sichtbar ist, konnten Korrekturen oder Erläuterungen zu den Bildern nicht verifiziert werden.

Bisher liegen keine verlässlichen Informationen darüber vor, wann und an welchem Flughafen sich der Vorfall ereignete oder aus welchem Grund die Männer diese Verkleidung wählten.