Im US-Bundesstaat Virginia ist ein Kind unter fünf Jahren im Zusammenhang mit Masern verstorben. Dies ist der erste gemeldete Todesfall durch diese Krankheit in diesem Bundesstaat seit 1978.

Dies teilte das Gesundheitsministerium von Virginia am 20. November mit.

Nach offiziellen Angaben der Behörde verstarb ein Kind im Alter von 0 bis 4 Jahren, dessen Masern-Test positiv ausgefallen war. Zum Schutz der Privatsphäre der Familie wurden das genaue Alter und weitere Details nicht bekannt gegeben.