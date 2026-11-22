Erster Todesfall durch Masern in den USA seit 1978
Im US-Bundesstaat Virginia ist ein Kind unter fünf Jahren im Zusammenhang mit Masern verstorben. Dies ist der erste gemeldete Todesfall durch diese Krankheit in diesem Bundesstaat seit 1978.
Dies teilte das Gesundheitsministerium von Virginia am 20. November mit.
Nach offiziellen Angaben der Behörde verstarb ein Kind im Alter von 0 bis 4 Jahren, dessen Masern-Test positiv ausgefallen war. Zum Schutz der Privatsphäre der Familie wurden das genaue Alter und weitere Details nicht bekannt gegeben.
Die Tragödie ereignete sich zu einer Zeit, in der die Masernfälle im Bundesstaat zunehmen. Offiziellen Daten zufolge wurden in Virginia bis zum 19. November seit Anfang 2026 insgesamt 220 Masernfälle registriert. Dies ist der höchste Wert im Bundesstaat seit 1988.
Von den gemeldeten Fällen betrafen 179 Personen ungeimpfte Personen, bei 39 Personen war der Impfstatus unbekannt. Nur zwei Patienten waren gegen Masern geimpft.
Experten betonen, dass die Impfung der wirksamste Schutz gegen Masern ist. Das Gesundheitsministerium von Virginia hat die Bevölkerung zudem dazu aufgerufen, ihren Impfstatus zu überprüfen und bei Bedarf medizinische Fachkräfte zu konsultieren.
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