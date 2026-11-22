Im Soğuksu-Nationalpark im Bezirk Kızılcahamam der türkischen Provinz Ankara wurden eine als „Kar“ bekannte Braunbärin und eines ihrer Jungen erschossen. Der Vorfall löste in der Öffentlichkeit heftige Proteste aus, wie Aydinlik berichtete.

Es wurde bekannt, dass die Bärenmutter Kar mit ihren drei Jungen zusammenlebte. Sie begaben sich häufig in bewohnte Gebiete, um in Müllcontainern nach Nahrung zu suchen. Dies wurde als potenzielle Bedrohung für die Sicherheit der Menschen begründet.

Daraufhin wurden die Bärenmutter und eines ihrer Jungen mit einer Schusswaffe getötet. Die beiden anderen Jungtiere konnten entkommen.

Berichten türkischer Medien zufolge soll diese Aktion mit Zustimmung der Generaldirektion für Naturschutz und Nationalparks sowie unter Beteiligung ihrer verantwortlichen Mitarbeiter durchgeführt worden sein. Eine detaillierte offizielle Stellungnahme der Behörden steht jedoch noch aus.

Der Vorfall wurde auch auf die Tagesordnung des türkischen Parlaments gesetzt. Die Abgeordnete der DEM-Partei, Perihan Koca, forderte vom Minister für Land- und Forstwirtschaft eine Erklärung dazu, wer die Erschießung der Bärenmutter und ihres Jungen genehmigt hat, worauf die rechtliche Grundlage dieser Entscheidung beruht und ob Ermittlungen gegen die Verantwortlichen eingeleitet wurden.

Zudem verlangte die Abgeordnete Aufklärung darüber, welche Maßnahmen ergriffen werden, um die Sicherheit der beiden verwaisten Bärenjungen zu gewährleisten und sie zu schützen.

Infolge des Vorfalls wurde eine Petition mit dem Titel „Gerechtigkeit für die getötete Bärenmutter und ihr Junges!“ gestartet. Tierschutzorganisationen fordern eine umfassende Untersuchung des Vorfalls und entsprechende Maßnahmen gegen die Schuldigen, falls Rechtsverstöße festgestellt werden.